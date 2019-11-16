生日開殺戒 美高中生槍擊同學2死3傷

曾網上預告 作案後吞槍重傷

事發於上課時間開始前，洛杉磯縣警長比利亞努埃瓦（Alex Villanueva）稱早上7時38分首次接報，兩分鐘後首批警員到場。比利亞努埃瓦稱，警員在現場發現6人中槍後送院治療，及後確認當中包括開槍少年。最終一名16歲女生和一名14歲男生傷重不治，其餘傷者為兩名分別14及15歲女生和一名14歲男生，槍手吞槍後情况嚴重。

美國傳媒報道，槍手為該校學生、日裔混血兒伯豪（Nathaniel Berhow，圖），案發當日是他的生日。當局稱閉路電視片段顯示，槍手從背囊取出槍械向5人開槍後再向自己的頭部開槍。事發後索格斯高中和附近學校一度關閉，警方檢獲一支沒有子彈的點45口徑手槍，隨後搜查疑犯住所。警方發現，一個據信是疑犯的Instagram帳號寫道：「索格斯明天的校園會很有趣」；該帖文在槍擊後被刪除，警方未能確定是誰刪走。

伯豪的母親3年前提出離婚，並爭取孩子撫養權；其父親兩年前因心臟病病逝。

（BBC/紐約郵報/中央社）