斥溫室氣體排放嚴重 瑞典央行拋售澳加債券

瑞典央行副總裁弗洛登（Martin Floden）周三（13日）在厄勒布魯大學（Orebro University）發表演說，指央行即使理解收益可能很高，都不會再投資到有龐大環境足迹發行者的資產。

弗洛登透露，瑞典動用約8%外匯儲備投資澳洲及加拿大的不同債券，但澳洲和加拿大並非以完善的氣候工作見稱，亦在全球最高人均溫室氣體排放量的國家之列，因此在春季已出售持有的艾伯塔省債券，最近亦出售了昆士蘭及西澳省的債券。

加國艾伯塔省：環保標準全球最高

加拿大艾伯塔省政府周三回應，強調他們的環保標準是「全球最高」，而能源業界正不斷改善其環境足迹。澳洲昆士蘭省副省長發言人則表示，當地是可再生能源的世界領導者，因該省16.6%發電量來自可再生能源。

加拿大綠色和平研究能源問題的斯圖爾特（Keith Stewart）則指，加國政客應留意有央行因為環保問題而將政府債券列入黑名單的情况。

擁美3600億國債 被指雙重標準

然而，美國已宣布退出《巴黎協定》（澳洲則承諾協定內容），但根據美國財政部數據，目前瑞典擁有465億美元（約3630億港元）的美國國債，佔美國國債總數0.7%，因此瑞典央行被指拋售澳加債券是雙重標準。

歐投行：2022年起停援化石燃料項目

投資考慮環保問題已成為大趨勢。歐洲投資銀行（EIB）周四亦宣布2022年起停止資助化石燃料項目，又宣布未來10年會「釋放」1萬億歐元（約8.6萬億港元）到氣候行動和環境可持續發展的投資。法國財長勒梅爾形容是具里程碑意義的決定，環保組織歐洲地球之友的羅奇（Colin Roche）亦稱是氣候運動的重大勝利。

（衛報/法新社/澳洲金融評論）