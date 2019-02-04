馬航MH17空難調查 揭涉案烏國武裝受俄操控

通話紀錄涉及的俄國重要官員包括總統普京的政治助理蘇爾科夫（Vladislav Surkov），他被分離分子稱為「我們在克里姆林宮的人」。防長紹伊古（Sergei Shoigu）亦被指與情報部門協調，為分離分子提供軍事援助。調查人員指通話中雖未有提及MH17，但相信莫斯科官員對此知情，並對分離分子有行政、金融及軍事上的影響力。

疑犯領袖錄音：正執行命令捍衛俄利益

國際調查小組6月就案件起訴4名疑犯，包括3名俄羅斯公民和一名烏克蘭人，預料將於明年3月開審。通話紀錄顯示其中兩名疑犯曾與俄方密切聯絡，雖然分離分子一直強調並非受人指示，但前領袖博羅代（Alexander Borodai）在其中一段錄音明言：「我正執行命令，捍衛唯一國家俄羅斯聯邦的利益，這是底線。」據指他在空難前一晚曾與蘇爾科夫聯絡，提及俄國增援。

馬航MH17客機2014年在烏克蘭上空遭擊落，機上298人全部罹難，調查小組去年5月證實擊落客機的俄製「山毛櫸」導彈是從親俄叛軍控制的烏克蘭地區發射。

（衛報/BBC）