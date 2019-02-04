馬航MH17空難調查 揭涉案烏國武裝受俄操控

【明報專訊】由荷蘭領導的馬航MH17客機空難國際調查小組，周四（14日）公布日前攔截到的新電話通話紀錄，顯示涉嫌與案件有關的烏克蘭分離分子與俄羅斯高官之間有定期通話，形容雙方關係較原先估計更密切，受其控制，質疑俄國是否與擊落MH17客機的導彈部署有關。俄國外交部發言人否認說法，指摘小組操縱調查以配合預定結論。
通話紀錄涉及的俄國重要官員包括總統普京的政治助理蘇爾科夫（Vladislav Surkov），他被分離分子稱為「我們在克里姆林宮的人」。防長紹伊古（Sergei Shoigu）亦被指與情報部門協調，為分離分子提供軍事援助。調查人員指通話中雖未有提及MH17，但相信莫斯科官員對此知情，並對分離分子有行政、金融及軍事上的影響力。
疑犯領袖錄音：正執行命令捍衛俄利益
國際調查小組6月就案件起訴4名疑犯，包括3名俄羅斯公民和一名烏克蘭人，預料將於明年3月開審。通話紀錄顯示其中兩名疑犯曾與俄方密切聯絡，雖然分離分子一直強調並非受人指示，但前領袖博羅代（Alexander Borodai）在其中一段錄音明言：「我正執行命令，捍衛唯一國家俄羅斯聯邦的利益，這是底線。」據指他在空難前一晚曾與蘇爾科夫聯絡，提及俄國增援。
馬航MH17客機2014年在烏克蘭上空遭擊落，機上298人全部罹難，調查小組去年5月證實擊落客機的俄製「山毛櫸」導彈是從親俄叛軍控制的烏克蘭地區發射。