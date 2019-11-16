玻國新政府內閣無原住民 觸發示威

該國36個原住民種族佔總人口最少四成，以往內閣亦包攬原住民在內，但今次阿涅斯的內閣並沒有原住民。此外她的閣員如內政部長誓言追捕上任內政部長、外長又表示要拋棄利用種族和階級作為政治控制的時代。有關言論被指針對身為該國首名原住民總統的莫拉萊斯，亦有社交網站片段顯示象徵原住民的印加旗幟（Wiphala）被毀，引起莫拉萊斯的支持者和其他拉美國家民眾不滿。在阿涅斯內閣周三宣誓當日及翌日，行政首都拉巴斯及莫拉萊斯根據地埃爾亞爾托都有大批民眾示威。

臨時總統種族歧視言論遭重提

另外，阿涅斯2013年針對原住民的種族歧視Twitter帖文亦被人重提，女權組織Mujeres Creando創辦人加林多（Maria Galindo）批評阿涅斯的管理班子是個反原住民政府。她憂慮左翼標誌人物離開所帶來的權力真空：「右翼以令人生畏和危險的方式填補。特別對我作為反法西斯鬥士、公開的女同性戀者，在這國家我可能成為被威脅和謀殺的目標。」

莫拉萊斯所屬MAS的成員周四表示，反對派已跟政府達成協議，同意盡快舉行大選，但阿涅斯表明，莫拉萊斯沒資格競逐。莫拉萊斯此前無視玻國2016年公投拒絕取消連任次數限制而參選，但其支持者掌控的法院後來批准他競逐連任。

（綜合報道）