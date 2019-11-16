美防長促日韓續簽「軍事情報保護協定」

韓8月宣布不再續簽

埃斯珀昨與韓國防長鄭景斗會談後，警告韓國終止與日本簽訂的GSOMIA將影響軍事戰備能力，「在GSOMIA過期及日韓持續出現摩擦下，受惠的只有平壤和北京」；鄭景斗則表示，日韓正努力在協議到期前收窄分歧。日韓官員昨日在東京召開會議，就GSOMIA及韓國法院裁定日本企業須賠償二戰勞工等問題交換意見，惟雙方立場仍存在頗大差距。

日韓在2016年簽訂的GSOMIA允許兩國直接交換機密國防情報，毋須經過共同盟友美國。美國視協定為重要三邊安全機制，以應對朝鮮威脅及制衡中俄加強的防禦關係。

美視為重要三邊安全機制

智庫蘭德公司的資深國防分析家本奈特（Bruce Bennett）指出，韓國因生育率下降而打算自明年起縮減兵力，屆時日本軍事基地將會在加強朝鮮半島的軍事力量上起重要作用。

（美國之聲/路透社/韓聯社）