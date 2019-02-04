特朗普索韓5倍駐軍費 增至每年368億 憂加深美韓隔閡 專家：或是撤軍藉口

目前有逾2.8萬名美軍駐守韓國，雙方攤分軍費的協議將於下月底到期。美國防長埃斯珀昨日在首輪會議後，承認美方要求大幅增加韓國軍費，但未有說明實際數字，又表示作為富裕國家的韓國有能力承擔更多軍費。韓國防長鄭景斗則稱他與埃斯珀均同意協議應是公平而獲雙方同意，但未知兩人能否就合理金額達成共識。

逾2.8萬美軍駐韓 軍費協議下月到期

特朗普競逐2016年大選時，明言若美國未能就駐韓軍事存在取得完全對等的補償，他將從朝鮮半島撤軍。美韓去年就攤分軍費談判時，特朗普最初要求將韓國軍費增加五成，最終雙方今年2月簽署新協議草案，韓國同意增加軍費負擔約7000萬美元，達到9.27億美元（約72.3億港元），協議有效期則由5年縮短至1年。CNN引述國會及政府消息指，特朗普今年要求將韓國負擔軍費大增至50億美元，後來在國務院和國防部官員說服下才降低為47億美元（約368億港元）。

消息又稱，特朗普憑空索價50億美元，令國務院和國防部忙於思考如何令價錢顯得合理，例如有非長期駐守朝鮮半島的轟炸機，在聯合軍演期間部署在半島以示軍力時，有關費用亦可能由韓國承擔。民主黨參議院外交關係委員會成員馬基（Edward Markey）認為，若各國對美國的領導能力失去信心，將危及地區安全。有國會消息人士則稱民主共和兩黨均對此感到憂慮，認為大幅增加軍費的要求非常危險。

民主共和兩黨憂慮 指要求危險

談判在朝鮮揚言要加強武器開發的背景下舉行，加深首爾的憂慮。朝鮮周四譴責美韓聯合軍事演習，並威脅要以「對等武力」回應。朝鮮今年已試射24枚導彈，惟特朗普一直淡化，華府保守派智庫「傳統基金會」亞洲專家克林諾（Bruce Klingner）指出，這令韓國開始對美國這個盟友

失去信心，要求增加軍費將進一步影響雙方關係。朝鮮官方中央通訊社（KCNA）亦報道，美國向朝鮮提議下月重啟核談判，惟朝鮮核問題談判代表金明吉表示，平壤政府對美方只為拖延時間但未能解決矛盾的談判毫無興趣，強調只對有可能提供方案的談判隨時準備就緒。

韓研究：96%民眾反對支付更多軍費

智庫「外交關係協會」的美韓政策主管斯奈德（Scott Snyder）則認為，軍費升幅的極端程度，令人憂慮特朗普或是希望以此作為撤走美軍的藉口，此舉將影響美國作為保護國及盟友的信譽。韓國統一研究院上周發布的民調顯示，該國有96%民眾反對為駐韓美軍支付更多軍費。

（CNN/路透社/韓聯社）