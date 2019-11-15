公帑辦萬人賞櫻會捱批 安倍明年取消

賞櫻會始於1952年

每年由首相主辦的賞櫻會始於1952年，旨在招待各界表現卓越人士，費用由公帑支付。近年賞櫻會人數及支出大增，例如今年4月在東京都新宿御苑舉行的賞櫻會有逾1.8萬人參與，較5年前增加4500人；明年賞櫻會的預算亦超過5700萬日圓（約410萬港元），接近2014年的兩倍。菅義偉曾解釋，預算大增是為加強反恐工作。

惟《朝日新聞》報道，安倍所屬選區山口縣的選民曾於2018年獲安排組團往東京參加賞櫻會，行程包括在舉行賞櫻會的周末遊船河及與安倍夫婦合照，而邀請函上亦出現安倍事務所的名稱，引起輿論質疑其事務所實際上有份挑選賞櫻會賓客，涉嫌利用公帑慰勞支持者。安倍上周五（8日）在國會答辯時則否認參與挑選賓客，但多個在野黨議員隨即商討成立調查小組追究，曾在網上分享參與歷年賞櫻會的國會及山口縣議員亦相繼刪除帖文。最終政府於周三決定取消2020年的賞櫻會，並考慮縮減今後活動的預算和賓客人數。安倍表示，今次決定是他聽取輿論對賞櫻會的批評後自行作出的判斷。

日媒批自民黨公私不分

《每日新聞》社評指出，賞櫻會的賓客人數及支出自安倍2012年再度上台後急增，加上近日其內閣接連出現違反公職選舉法的醜聞，批評整個執政黨對公私不分的問題變得麻木。

（衛報/朝日新聞/共同社）