fb一季刪千萬兒童色情帖文

較今年首季培增

fb表示，正致力在Instagram和fb上追蹤涉及受管制商品、自殺自殘、恐怖分子宣傳等內容。第三季數據顯示，公司在圖像及影片分享服務平台Instagram删除了84.5萬則涉及自殺和自殘的帖文，亦在fb刪除了250萬則同類內容。兒童裸體和性剝削方面，fb删走多達1160萬則相關帖文，Instagram則刪75.37萬則。今年首季删除的同類帖文僅580萬則。

fb副主席羅森（Guy Rosen）在網誌表示：「我們會删除描述或鼓勵自殺或自殘的內容，包括專家指出可能會引起他人作出類似行為的特定血腥圖像和實時描述。我們亦在那些雖不違反本公司政策、但可能令某些人不安的內容，如已癒合的割損的傷口，或其他涉及自殘後復元的非血腥內容，作了展示限制。」

2017年英國14歲少女羅素（Molly Russell）自殺身亡，其父親隨後在她的Instagram帳戶上發現大量有關自殘和自殺的圖像資料，引起社會關注。Instagram今年2月遂宣布禁止用戶發布自殘相片，以保障青少年的心理健康。

（英國廣播公司）