大數據屢助破懸案 家屬嘆正義來遲

科技對刑事調查的助力日增，例如去年美國加州女子納瓦拉（Karen Navarra）遭其繼父殺害，並被偽裝成自殺，警方便憑藉她所戴智能手表的心跳數據，判斷她心跳急升急降反映屬他殺，從而拘捕其繼父。今年9月美國佛州一名失蹤22年的男子被發現因交通失事墜湖多年，只因有民眾從Google Earth的航拍影像尋得其汽車殘骸。至於發生於33年前、轟動韓國的華城連環姦殺懸案，亦是憑DNA鑑證，讓警方近月追尋出真兇。

部分家屬慨嘆科技帶來的正義來得太遲。1973年美國黃石鎮一對夫婦遭勒死，探員歷年調查檔案厚達3600頁，至近日憑DNA鑑證鎖定疑犯，卻發現對方在2003年已身亡。死者姐妹賴克（Kelly Reich）稱，找出兇徒身分令家人稍感釋懷，但需時消化未能懲治兇徒的結果。

美國蒙大拿州檢察總長霍士（Tim Fox）則對科技進展協助破案仍有信心，執法者終可憑各種蛛絲馬迹令犯人伏法，「即使以往科技未進化至現今程度，探員仍明白未來所有他們蒐集到的微小證據終成重要關鍵」。