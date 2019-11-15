大數據屢助破懸案 家屬嘆正義來遲

【明報專訊】隨科技發展，不少以往難解的疑案陸續真相大白，大數據更儼如破案關鍵。科技巨擘IBM估計，人類活動產生的大數據每日可達2.5百京（quintillion，百萬的三次方）位元組。在電腦科技存取資料能力與相關技術躍進之下，諸如DNA及指紋等數據令人可更容易追查到疑犯或失蹤者。
科技對刑事調查的助力日增，例如去年美國加州女子納瓦拉（Karen Navarra）遭其繼父殺害，並被偽裝成自殺，警方便憑藉她所戴智能手表的心跳數據，判斷她心跳急升急降反映屬他殺，從而拘捕其繼父。今年9月美國佛州一名失蹤22年的男子被發現因交通失事墜湖多年，只因有民眾從Google Earth的航拍影像尋得其汽車殘骸。至於發生於33年前、轟動韓國的華城連環姦殺懸案，亦是憑DNA鑑證，讓警方近月追尋出真兇。
部分家屬慨嘆科技帶來的正義來得太遲。1973年美國黃石鎮一對夫婦遭勒死，探員歷年調查檔案厚達3600頁，至近日憑DNA鑑證鎖定疑犯，卻發現對方在2003年已身亡。死者姐妹賴克（Kelly Reich）稱，找出兇徒身分令家人稍感釋懷，但需時消化未能懲治兇徒的結果。
美國蒙大拿州檢察總長霍士（Tim Fox）則對科技進展協助破案仍有信心，執法者終可憑各種蛛絲馬迹令犯人伏法，「即使以往科技未進化至現今程度，探員仍明白未來所有他們蒐集到的微小證據終成重要關鍵」。