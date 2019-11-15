遺屬爭取 英擬立法令兇徒供遺體下落 拒不交代者假釋 料明春正式通過

明報記者 羅睿琪

1988年2月，英國西北部默西賽德郡（Merseyside）22歲保險業文員海倫‧麥考特在回家路上失蹤。警方迅速鎖定曾與麥考特發生爭執、在鄰近社區經營酒吧的西姆斯（Ian Simms）為疑犯，並憑着在他的汽車尾箱內發現的血迹及與麥考特所戴的同款耳環等證據將其定罪，相信麥考特是在西姆斯的寓所遇害後被棄屍。西姆斯於1989年判囚終身，最少須服刑16年才可獲假釋。他堅稱無辜，亦從未透露麥考特的遺體下落。

面對西姆斯的假釋聆訊將至，麥考特的母親瑪麗（Marie McCourt）於2015年12月發起聯署，要求政府以其女兒的名義制訂《海倫法》，禁止犯下殺人罪行且隱瞞受害人遺體下落者獲假釋。該聯署獲最少60萬人支持。雖然國會於2016年表決同意立法，但有論者憂犯人為求獲釋揑造遺骸位置，徒令遺屬再受傷害。

輿論憂犯人為求獲釋揑造遺骸位置

今年5月，時任司法大臣郭達瑋（David Gauke）與瑪麗會面，確認政府將展開《海倫法》立法工作。英女皇上月14日在國會發表御座致辭時，述及新法例內容，料明年春天正式通過。新法例除了適用於隱瞞謀殺案死者位置的犯人，亦將用於制裁拒絕披露兒童色情影像中受害兒童身分的犯人，因這種做法妨礙調查，可能令兒童繼續受害。

司法部發言人稱，此前假釋委員會已表明，隱瞞資料的犯人可能對公眾構成風險，應面對較長刑期，而今次政府的立法計劃旨在回應犯人因隱瞞案中資訊，而令遺屬無法讓死者安息的極大痛苦，並確立假釋委員會須於審理假釋申請時，將殺人犯有否交代受害人下落納入考慮的法律要求。前首席檢察官阿夫扎勒（Nazir Afzal）稱，新法例意味除非犯人完整交代罪行，否則可能永無獲得自由的一天，對司法制度來說是重大改變。

死者母：受害者家人應知摯愛在哪長眠

瑪麗早前接受英國廣播公司（BBC）專訪，直言女兒被殺是31年來的錐心之痛，同時因無法取回其遺體安葬追悼，令哀傷更難釋放，「受害者的家人應當與親人說出最後一次再見，得知他們的摯愛在哪兒長眠」。瑪麗至今仍在搜尋女兒下落，並不時寫信給西姆斯，懇求對方告知女兒所在。她說，雖然從發起立法聯署以來深受外界壓力，但「我只希望法例能幫助其他同樣痛失親友的遺屬」。她正致力促請國會盡快立法，為英國司法制度及受害人遺屬邁出重要前進一步。

（環球熱話）