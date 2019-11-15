澳洲政府發新指引 防外國勢力滲透大學

【明報專訊】澳洲政府聲稱為對抗外國勢力干預國內大學，周四（14日）向大學公布新指引，包括加強網絡保安系統、與海外機構建立伙伴關係前作盡職審查，以及培訓員工識別外國影響力的舉動等，被認為是針對中國。近月澳洲多間大學相繼發生被指與北京有關的黑客攻擊及捐款爭議等，引起各界關注中國在澳洲校園的影響力。
涉黑客攻擊 被指針對中國
澳洲教育部長捷漢（Dan Tehan）表示，外國勢力干預的威脅達至前所未見的水平，早前針對澳洲國立大學的黑客攻擊為教育界響起重大警號。事件中約20萬名師生的個人資料外泄，被質疑是中國黑客所為。他稱指引旨在確保大學理解外國干預的風險，以及該採取什麼行動保護校園。
新指引要求大學列出與其他國家的金融交易、與國家安全機構分享網絡情報等，加強大學與外國合作研究的要求。高等教育機構現時須審查知識產權，並考慮外國軍事組織會否從研究中獲益。當局8月亦與大學合作成立工作小組，協助保障敏感課題研究、網絡安保及自由言論。今次指引由政府與大學部門共同制定，遊說團體「澳洲大學」（Universities Australia）指出，不少大學早已實施指引，今次只是將不同行動列出清單，方便學校職員瀏覽，並非希望加強大學監管或遵從規定的負擔。
目前海外學生為澳洲經濟帶來約350億澳元（約1863億港元）收益，中國留學生佔其中三之分一，澳洲憂慮中國會藉此影響國內大學。早前有澳洲傳媒披露，多間設有孔子學院的澳洲高校簽訂協議時，同意讓中方審查教學內容以獲得資助，但未曾申報，涉嫌違反外國勢力干預法。中方多次否認滲透澳洲校園，批評指控純屬「子虛烏有」。