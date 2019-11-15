澳洲政府發新指引 防外國勢力滲透大學

涉黑客攻擊 被指針對中國

澳洲教育部長捷漢（Dan Tehan）表示，外國勢力干預的威脅達至前所未見的水平，早前針對澳洲國立大學的黑客攻擊為教育界響起重大警號。事件中約20萬名師生的個人資料外泄，被質疑是中國黑客所為。他稱指引旨在確保大學理解外國干預的風險，以及該採取什麼行動保護校園。

新指引要求大學列出與其他國家的金融交易、與國家安全機構分享網絡情報等，加強大學與外國合作研究的要求。高等教育機構現時須審查知識產權，並考慮外國軍事組織會否從研究中獲益。當局8月亦與大學合作成立工作小組，協助保障敏感課題研究、網絡安保及自由言論。今次指引由政府與大學部門共同制定，遊說團體「澳洲大學」（Universities Australia）指出，不少大學早已實施指引，今次只是將不同行動列出清單，方便學校職員瀏覽，並非希望加強大學監管或遵從規定的負擔。

目前海外學生為澳洲經濟帶來約350億澳元（約1863億港元）收益，中國留學生佔其中三之分一，澳洲憂慮中國會藉此影響國內大學。早前有澳洲傳媒披露，多間設有孔子學院的澳洲高校簽訂協議時，同意讓中方審查教學內容以獲得資助，但未曾申報，涉嫌違反外國勢力干預法。中方多次否認滲透澳洲校園，批評指控純屬「子虛烏有」。

（法新社/路透社/ABC）