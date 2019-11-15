首次公開彈劾聆訊 駐歐盟大使匯報通話成焦點 駐烏大使：特朗普更注重查拜登

特朗普指「沒交換條件」 斥調查獵巫

泰勒（Bill Taylor）上月已曾為事件閉門作供，其最新供詞與當時大致相同，主要新的披露是提到自己一名下屬無意中聽到特朗普與桑德蘭在7月26日通電話，聽到特朗普查問「調查」事宜，其後桑德蘭答指「烏克蘭人已準備好邁步向前」。特朗普在之前一天（即7月25日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，提及烏克蘭應調查拜登父子涉貪，涉嫌暗示對烏國軍援與此掛鈎，結果被聽到對話的情報人員揭密，引發「烏克蘭門」風暴。

「我的職員問桑德蘭，總統特朗普怎樣看烏克蘭」，泰勒作供道，「桑德蘭回應指，特朗普更為關心朱利亞尼施壓進行針對拜登的調查。」泰勒提到的通話是在餐廳進行，當時桑德蘭剛跟澤連斯基的頭號顧問見過面。

特朗普事後回應稱，對上述對話引述內容全不知情，質疑純屬二手資訊，「這是我首次聽聞」。他聲言自己唯一知道桑德蘭的是對方曾跟自己談了一會。但被問及能否回想起對話內容，特朗普則答道：「不，我無法想起，半點也不。我唯一記得的——我猜想桑德蘭在聽證上也說過，那是沒有交換條件的。」他又指「太忙沒收看」電視實况轉播的聽證會，重申「這是獵巫，這是騙局」，但他在twitter轉發了黨友議員貼出為自己辯護的聽證會片段。

烏克蘭傳媒昨日引述該國外長普里斯塔伊科指，桑德蘭並未直接向基輔表明啟動調查拜登父子跟軍事援助掛鈎，但稱「你應該去問他（桑德蘭）」。

下屬職員料明作供 桑德蘭下周

據報泰勒提到的下屬職員名為霍姆斯（David Holmes），相信是明日另一閉門聽證會上作供的新證人。桑德蘭則會在下周作證。

國會共和黨人迄今仍團結支持特朗普，周三由電視直播的聽證會被視民主黨能否爭取更多支持迫使共和黨人倒戈的重要考驗。發起彈劾調查的民主黨籍眾院情報委員會主席希夫指摘，特朗普濫用權力、扭曲和干預司法。他說：「這是否美國人如今應預期在總統身上發生的事？如果這不是可彈劾的行為，什麼才是？」該委員會的首席共和黨人努湼斯則為特朗普辯護，強調調查純屬民主黨人意圖抹黑特朗普。

另一名作供的是國務院分管烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent），他指自己曾向桑德蘭及國務院烏克蘭問題特使福爾克爾表明，為了國內政治問題扣起安全援助是「瘋狂」行徑。

（金融時報/衛報/NBC/BBC）