雅典理工學院起義46周年 警闖大學 希臘「學術庇護」爭議再現

今年8月8日，希臘國會在朝野激烈爭論後通過廢除學術庇護法，但反對聲音始終未息。該法律在軍政府時期結束後訂立，禁止安全部隊進入全國各大學，以保障言論自由。1973年11月14日，雅典理工學院（或稱國立雅典理工大學）發動罷課，反對自1967年起統治的軍政府，抗議由左派和無政府主義者發起，訴求共識卻很快變成恢復民主制度。示威者尋求推翻軍政府，堵路、投擲汽油彈和佔領政府建築物，軍方武力還擊，到17日更出動坦克攻入雅典理工鎮壓，23名學生被殺。事件是希臘反軍政府運動的重要一章，重回民主時代後，當年的屠城日變成爭取民主與自由的象徵日子，全國學校放假，許多大學更有學生集會紀念。

護言論自由 禁安全部隊進大學

學術庇護法是當年抗爭的重要遺產，但因國內大型示威浪潮受壓——2011年希債危機高峰時，社會黨政府廢除該法以求控制示威，到前年才由激進左翼聯盟（Syriza）政府恢復。但校園內外對無政府主義者的不滿令該法再受挑戰，保守派質疑法律衍生暴力文化。今年7月新民主黨上台後，更以廢除這法律為改善公共安全的主要政綱，指法律包庇違法行為，到8月國會闖關通過。總理米佐塔基斯否認希望警察進入大學，聲言只想趕走監控學生生活的無政府主義者，質疑校園充斥毒品和汽油彈基地。學運領袖出身的Syriza黨魁兼前總理齊普拉斯則指摘，政府藉此削弱大學的公共性質，為未來推動高等學府私有化鋪路。

警搜校檢頭盔 「封校」觸發抗議

警方周日（10日）進入雅典經濟及商業大學（AUEB）搗破無政府主義者據點，搜獲電單車頭盔、面罩和滅火器等當局宣稱常見於示威施襲的物料。大學決定封校一周，觸發逾200名學生湧往校園抗議，部分人周一打破閘門進佔前院。警方出動催淚彈和爆竹驅散，部分學生以石頭還擊或跟警員扭打。這是學術庇護法被廢除後，首見警員進入大學跟示威學生衝突。

事件再掀朝野政治攻防。新民主黨指控Syriza返回昔日包庇反政府暴力的激進歲月，警告無政府主義者會再在未來幾日示威焚燒汽車和商舖，表明要遏止違法行為。Syriza前副總理哈里齊斯則批評政府鎮壓是「不負責任和危險」，指摘當局意圖利用暴力和打壓扭轉公眾輿論對其應對難民危機嚴重不力的關注。當年學運發源地的雅典理工學院，則擔心在軍政府鎮壓周年紀念日臨近，各院校示威會更趨激烈。

（綜合報道）