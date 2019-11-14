咫尺地球：從未中斷的加泰隆尼亞獨立運動

加泰分離主義和抗爭歷史悠久，和西班牙中央政府的關係時好時壞，近年大多是和平示威，直到2017年，加泰政府單方面進行獨立公投，才掀起新一波高潮。當下抗爭的導火線，正是2017年的9名加泰領袖因「叛國罪」，被西班牙最高法院重判入獄9至13年，演變成激烈衝突，示威者佔領首府巴塞隆拿機場、堵路及縱火，表示要使用「香港模式」挑戰中央權威。

自治騙局成「connect」關鍵

加泰人爭取獨立，但其實也接受「真高度自治」，然而和另一個分離主義區域巴斯克相比，中央政府卻有雙重標準，令民眾不滿越發升溫。所謂「巴斯克模式」，是指被視為恐怖組織的巴斯克分離主義游擊隊ETA活動數十年後，馬德里終讓巴斯克擁有經濟自主權，除國防外交費用，不用再上繳稅收，自此巴斯克獨立運動急速式微。然而加泰富裕得多，假如經濟自主，足以拖垮西班牙經濟。獨立公投後，中央政府立刻解散加泰議會，直接控制加泰行政、治安、財政、媒體等，當地人對「自治騙局」的反彈，才是與香港同氣連枝的悲情。

未獲歐盟支持 攬炒心態似港

加泰人另一和港人connect的悲情意識，自然在於國際社會的功利和冷漠。他們在歐洲有不少近親，加泰球星更是軟實力泉源，但歐盟各國不但不支持加泰獨立，還處處制約，一來擔心歐洲出現分離主義骨牌效應，二來憂慮歐元區穩定受損，加上歐盟在英國脫歐、德法極右崛起下自顧不暇，更不願意出現新渾水。歐盟的態度，令加泰人不但要面對中央打壓，就是退一萬步獨立成功，也擔心得不到歐盟身份，屆時經濟能否維持亦是疑問。

如此背景，令加泰人開始擁抱「攬炒」思維，逐漸把抗爭延向全歐洲，希望將之變成區內常態，對西班牙、乃至歐盟各國暗示「You Burn I Burn」。這種焦土思維，和香港新一代的信念頗有脗合之處，這正是這波全球運動和昔日的最大不同所在。

【全球抗爭系列之三】

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）