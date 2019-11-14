無視杯葛 玻國反對派獲任命臨時總統

莫拉萊斯斥史上最狡猾政變

現年52歲的阿內斯（Jeanine Anez）宣誓就任時表示，會採取必要措施安撫國家。MAS的議員斥會議違法，拒絕出席，並聲言會於當地時間周三舉行另一次立法會議，以廢除她的決定，其間有近百名莫拉萊斯的支持者遊行抗議，批評阿內斯在未取得法定人數下自行宣布為臨時總統。隨着副總統和國會兩院領袖跟隨莫拉萊斯辭職，作為參議院第二號人物的阿內斯成為憲法規定的下一位繼任者。

不穩持續 美撤回政府僱員家屬

莫拉萊斯（Evo Morales）周日宣布辭職後，聯同前副總統加西亞等人從中部根據地科恰班巴（Cochabamba）乘搭墨西哥軍機流亡到該國。他們周二抵達墨西哥城機場，墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）到場迎接。莫拉萊斯隨後舉行簡短記者會，感謝墨西哥批出政治庇護「救他一命」，又指責反對派發動政變推他下台，稱早於辭職前已有軍隊成員向他展現有人願意用5萬美元（約39萬港元）換取其人頭的消息。他亦在Twitter譴責阿內斯，稱其「在未達法定人數，而且獲同謀及打壓民眾的軍隊及警方支持下」自封為臨時總統。

由於玻國政治不穩持續，行政首都拉巴斯多處周二有路障，警方呼籲民眾避免外出，整個城市儼如死城。美國國務院周二發表聲明，稱因應玻國廣泛不穩，下令所有美國政府僱員的家屬離開。

（衛報/紐約時報/Axios）