多國恢復邊檢 衝擊神根公約

過往成員國通常會因籌辦大型體育賽事或政治會議而申請恢復關卡檢查，如葡萄牙2010年籌辦北約峰會時就曾臨時設立檢查。惟隨着2015年愈來愈多難民抵達歐洲，奧地利、德國、斯洛文尼亞和匈牙利等國迅速以「尋求國際保護的人口不斷湧入」為由恢復關卡檢查，亦是成員國首次以移民作為關卡檢查的原因。後來奧地利、德國、丹麥、瑞典、挪威和法國6個國家申請延長邊境管制期限，至今仍在實施。

布魯塞爾智庫「歐洲政策中心」的高級顧問帕斯考（Yves Pascouau）認為，個別國家自2015年開始利用公約中所有的法律可能性，以延長邊境管制，情况前所未見。公約原本規定成員國可恢復關卡檢查6個月，之後最多延長3次，即最長為期兩年，而且此例只是面對嚴重威脅時的「最後手段」，須獲歐洲理事會批准。惟上述6個國家已實施邊境管制4年。

法提排除未貢獻移民問題國家

法國總統馬克龍5月就曾稱神根地區不再有效，認為必須改革公約，例如將未為移民問題作出貢獻的成員國排除在外等。芬蘭議會更有聲音提出，退出神根以讓芬蘭可以與俄羅斯互相免簽證。歐盟委員會在2017年曾提出修正案，將最長邊境管制期限增加至3年，但歐洲議會則表決支持收緊期限至1年。

（德國之聲）