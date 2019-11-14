2月起首都13爆炸案 多涉鄰國罪犯 丹麥重啟與瑞典邊檢 稱防罪案

歐洲的神根公約締約國可短暫實施邊境檢查，而丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根今年8月發生兩宗炸彈襲擊後，已承諾進一步加強邊檢，上月落實恢復接壤瑞典邊檢後，周二生效，為期6個月。

當局在來往兩國的渡輪港口，以及來往連接哥本哈根與瑞典南部第三大城市馬爾摩（Malmo）的厄勒海峽（Oresund）橋樑的火車和車輛實施邊境檢查，並會在接壤瑞典的邊境加強警力。當局表示，所有旅客都需出示身份證明文件，以防止嚴重和有組織罪行蔓延。丹麥警方稱，他們的打擊目標是有組織罪行，希望對一般旅客的影響減至最少，而他們會集中調查涉及爆炸品、武器和毒品的跨境罪案。

哥本哈根地區自今年2月以來發生13宗爆炸案，包括8月有稅務機構遇襲，當局稱是來自瑞典的罪犯所為，有兩名瑞典人被扣查；6月亦有兩名瑞典人在哥本哈根被殺，司法部長海克魯普（Nick Haekkerup）稱是瑞典幫派之間的衝突，強調不能接受嚴重罪行從邊境滲透。

司法部：不能接受罪行滲透

馬爾摩最近亦發生多宗黑幫炸彈襲擊和槍擊案，包括上周六（9日）一名15歲少年被槍殺，另一名青年重傷，而兩人早已在警方的罪行紀錄之內。在面對輿論壓力要求應對問題下，瑞典當局早前宣布34項措施打擊罪行，包括讓警方更容易搜查疑犯住所和閱覽手機加密信息。

歐盟准重啟半年 延長須申請

歐盟准許神根地區國家臨時重啟邊境檢查6個月，往後要再延長就須向歐洲理事會申請。瑞典自2015年因應難民湧入歐洲問題而檢查來自丹麥的旅客，丹麥亦在2016年初在接壤德國邊境實施管制，今年10月宣布再延長6個月，延長令同樣於本周二生效。

前首相促延期免理事會批

雖然近年有部分歐盟國家因為再實施邊境檢查而受到批評，不過丹麥首相弗雷澤里克森在8月首都發生兩宗炸彈襲擊後，承諾加強邊境檢查，稱不接受有人從瑞典前往丹麥，將炸藥放在首都，又希望警方有更多工具防止非法移民進入。前首相拉斯穆森今年5月、即當地大選前1個月亦稱丹麥應實施永久執行邊境檢查應對移民壓力、跨境罪行和恐怖主義，又認為《神根公約》需要更新，容許丹麥和其他實施臨時邊境管制的歐盟國家，不需要尋求歐洲理事會批准延期。

（衛報/schengenvisainfo）