2月起首都13爆炸案 多涉鄰國罪犯 丹麥重啟與瑞典邊檢 稱防罪案

【明報專訊】丹麥首都哥本哈根地區近期接連發生涉及瑞典黑幫的爆炸和槍擊事件，當局以防範罪行蔓延為由，周二（12日）開始重啟接壤瑞典邊境的過境檢查。
歐洲的神根公約締約國可短暫實施邊境檢查，而丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根今年8月發生兩宗炸彈襲擊後，已承諾進一步加強邊檢，上月落實恢復接壤瑞典邊檢後，周二生效，為期6個月。
當局在來往兩國的渡輪港口，以及來往連接哥本哈根與瑞典南部第三大城市馬爾摩（Malmo）的厄勒海峽（Oresund）橋樑的火車和車輛實施邊境檢查，並會在接壤瑞典的邊境加強警力。當局表示，所有旅客都需出示身份證明文件，以防止嚴重和有組織罪行蔓延。丹麥警方稱，他們的打擊目標是有組織罪行，希望對一般旅客的影響減至最少，而他們會集中調查涉及爆炸品、武器和毒品的跨境罪案。
哥本哈根地區自今年2月以來發生13宗爆炸案，包括8月有稅務機構遇襲，當局稱是來自瑞典的罪犯所為，有兩名瑞典人被扣查；6月亦有兩名瑞典人在哥本哈根被殺，司法部長海克魯普（Nick Haekkerup）稱是瑞典幫派之間的衝突，強調不能接受嚴重罪行從邊境滲透。
司法部：不能接受罪行滲透
馬爾摩最近亦發生多宗黑幫炸彈襲擊和槍擊案，包括上周六（9日）一名15歲少年被槍殺，另一名青年重傷，而兩人早已在警方的罪行紀錄之內。在面對輿論壓力要求應對問題下，瑞典當局早前宣布34項措施打擊罪行，包括讓警方更容易搜查疑犯住所和閱覽手機加密信息。
歐盟准重啟半年 延長須申請
歐盟准許神根地區國家臨時重啟邊境檢查6個月，往後要再延長就須向歐洲理事會申請。瑞典自2015年因應難民湧入歐洲問題而檢查來自丹麥的旅客，丹麥亦在2016年初在接壤德國邊境實施管制，今年10月宣布再延長6個月，延長令同樣於本周二生效。
前首相促延期免理事會批
雖然近年有部分歐盟國家因為再實施邊境檢查而受到批評，不過丹麥首相弗雷澤里克森在8月首都發生兩宗炸彈襲擊後，承諾加強邊境檢查，稱不接受有人從瑞典前往丹麥，將炸藥放在首都，又希望警方有更多工具防止非法移民進入。前首相拉斯穆森今年5月、即當地大選前1個月亦稱丹麥應實施永久執行邊境檢查應對移民壓力、跨境罪行和恐怖主義，又認為《神根公約》需要更新，容許丹麥和其他實施臨時邊境管制的歐盟國家，不需要尋求歐洲理事會批准延期。
（衛報/schengenvisainfo）