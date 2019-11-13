玻國下台總統籲上街 擁護者攻警署襲反對派

莫拉萊斯獲墨西哥庇護 派軍機接走

60歲的莫拉萊斯周一向墨西哥尋求政治庇護獲批，當晚墨西哥即派出軍機接往該國。墨西哥外長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）指他逗留國內，人身安全受威脅。此前，數十名官員隨莫拉萊斯落台而辭職，部分人也在尋求墨西哥等外國大使館庇護。執政近14年的他被指選舉舞弊以謀第四任期，周日在軍警倒戈下辭職。但他指摘政治對手梅薩（Carlos Mesa）和卡馬喬（Luis Fernando Camacho Vaca）將是「史冊上留名的種族主義者和政變陰謀者」，號召支持者抵抗逼他落台的「黑暗力量」，並發貼文說：「為政治原因離國使我感到痛苦，但我將一直觀望，不久後將更強大而富精力地回歸。我將回到從不離棄我的人們那裏。這場鬥爭繼續。」

莫拉萊斯的支持者周日起開始躁動，通宵示威搗亂，堵路焚燒路障，堵塞前往機場，通往國會、總統府的主要道路。全國各地一些小型警察營房遭縱火襲擊或搶劫。到周一下午，數以千計莫拉萊斯的支持者從莫拉萊斯根據地埃爾亞爾托市（El Alto），前往行政首都拉巴斯（La Paz）。他們部分帶着藤條、棍棒，高叫「內戰，我們來了」。拉巴斯的氣氛由周日莫拉萊斯落台的歡樂轉為緊張，民眾憂人身安全，紛紛提前下班、趕返寓所。警察說，那群武裝者蓄意破壞警署，造成部分社區恐慌，居民怕到不僅閉門鎖戶，還要用家俬堵門，以保護自己的店舖和寓所。法新社稱，拉巴斯一些民眾跟莫拉萊斯支持者街頭打鬥，有人浴血，有市民「協助」警察「拘捕」毆鬥者，被捕者被反綁，被迫跪地。

兩派民眾私了 軍隊出動阻隔

拉巴斯警方因為未能應付衝突，向軍方求援。軍隊司令卡里曼周一晚發表電視講話，表示軍隊會聯同警員遏止打鬥。他們將守衛首都周圍的天然氣、水電服務。國家警察稱，陸軍會和警察組隊聯合巡邏。在莫拉萊斯當工會領袖揚名的科恰班巴和其他城市，亦有示威者衝突。

反對派任臨時總統 承諾辦乾淨大選

隸屬最大反對派「民主統一聯盟」的52歲女律師阿內斯（Jeanine Anez）擬以參議院副議長身分，接任臨時總統填補政治真空，並矢言舉行乾淨的選舉，結束這場政治危機。按憲法，選舉須於臨時總統宣誓後的90日內舉行。不過，《紐約時報》指國會仍由莫拉萊斯的「爭取社會主義運動」控制，可能不夠法定人數授權給她。

美國總統特朗普周一說，莫拉萊斯政府垮台，是向「非法」政權如委內瑞拉和尼加拉瓜等傳遞出強烈信號，「即民主和人民的意志永遠會是勝利的一方」，同時讚賞玻利維亞軍方在這其中扮演的角色。

（法新社/路透社/紐約時報）