咫尺地球：黎巴嫩的全民反精英／文：沈旭暉

黎巴嫩經歷慘烈內戰後，變成敘利亞附庸國，而敘利亞最終被迫撤兵，源自2005年的「雪松革命」。這場革命的導火線，卻是現任總理薩阿德的父親哈里里被神秘暗殺，敘利亞被認為是黑手。自此敘利亞、真主黨、什葉派陣營在黎巴嫩的影響力下降，政府恢復了根據教派劃分權力的傳統，似是「一切回復平靜」，各大教派之間的表面和諧，也似得到恢復。近年到過黎巴嫩的朋友，無不對當地物價高企的party life印象難忘，卻不知道這只是幻影，背後隱藏着嚴重貧富懸殊和社會矛盾。

一丘之貉 各派領袖合謀自肥

背後的Root Cause，從前被認為是教派衝突，基督教馬龍派會怪責真主黨、伊斯蘭什葉派會怪責以色列，各方都有「外國勢力」作稻草人，這些「主要矛盾」，就蓋下了其他「次要矛盾」。但隨着互聯網解放了群眾的政治潛能、打破了精英壟斷，一代人逐漸覺醒，發現其實各派系精英表面上是政敵，實質上卻是裙帶資本主義的共同既得利益者。就像現任總理薩阿德，因為群眾同情其父親之死而上台，施政卻始終偏袒大地產商、銀行家利益；其他派系領袖，也大多是各行業的既得利益者，情願對一般市民、而不是大企業加稅，不斷舉債，令黎巴嫩成為世上欠債率最高的國家之一。

慢慢下來，各派系的精英逐漸被人民離棄而不自覺，反對派、少數派領袖作為「建制維穩B隊」的身分，卻逐漸廣為人知。香港新一代除了反建制，也急速離棄傳統泛民主派，認為後者爭取了數十年一事無成，除了成功令自己進入精英俱樂部，根本是建制的同路人和暗棋……兩者背後的邏輯，幾乎一模一樣。

4年前，黎巴嫩爆發了一波抗爭，導火線不過是垃圾處理不善，就演變成全國運動。當時已經是一次跨黨派、反精英的協作，但並未為人注視，正如香港3年前的旺角黑夜，導火線也是由交通警引起，反映了一代人的全新行為模式，當時同樣未有廣泛理解，殊不知卻鋪墊了更大規模的反彈。

癥結未解 總理下台難息民怨

這次黎巴嫩抗爭的爆發點，源自政府向WhatsApp等通訊程式用戶徵稅每日0.2美元，這樣的民生議題，逐漸成為各派系平民共同反對的惡法，示威者要求政府全體下台，撤回各種新稅。訴求的背後，還有其他結構性問題，例如銀行缺乏美元儲備，帶來通脹恐慌；水電長期不足，令民眾要另向私人公司自費購買；年輕人的四成失業率，令社會充滿剩餘勞動力等。改變這些結構的唯一可能，就是打破既得利益階層的教派政治，不容許他們再合謀殘民自肥。

結果運動又是由街頭示威，演變成全國抗爭，出現了不少香港式人鏈，再得到大量海外僑民聲援。即使政府試圖以改革平息民憤，連薩阿德也宣布辭職，但群眾認為Root Cause仍未被注視，能量也就持續下去。當香港成為全球抗爭取經聖地，令人何其唏噓。

（全球抗爭系列之二）

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）