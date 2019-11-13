收購Fitbit 進軍美27萬億醫保市場

對科技巨擘而言，發展可穿戴設備有助獲取用戶資訊，亦是蒐集生物識別數據的關鍵方法 。目前蘋果公司憑着智能手表Apple Watch，主導可穿戴設備市場，尤以北美地區為主。與蘋果相比，Alphabet旗下公司的健康研究相對散亂，包括人工智能程式公司DeepMind及醫學研究公司Verily等。Google的收入亦主要來自廣告，即依賴蒐集及儲存用戶數據，加上過往不時爆出私隱醜聞，故此不少潛在客戶或會視蘋果為更安全的產品。

市佔率一成 活躍用戶2800萬

雖然Fitbit的出貨量落後蘋果和小米，而且在Apple Watch大熱下面臨銷售下降的危機，但根據美國市場研究公司「國際數據資訊」（IDC）的數據，它在智能手表市場的佔有率約有一成。自2007年成立以來，Fitbit已售出上億隻智能手表，目前在全球擁有逾2800萬名活躍用戶，其龐大的用戶數目可成為Google踏足醫保市場的基礎，帶來其目前產品組合難以獲得的寶貴健康大數據。Fitbit近年亦在產品新增更多醫療功能，例如檢測心律不正和睡眠窒息症等，受健身愛好者歡迎，而且該公司與醫保行業建立合作關係方面亦較Google母公司Alphabet出色，有利Google進軍醫保市場。

（綜合報道）