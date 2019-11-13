Google研AI保健軟件 蒐數千萬人醫療資料

伙美國第二大醫企推「南丁格爾計劃」

Ascension擁有2600間醫院、診所及其他醫護設施。報道引述內部文件稱，南丁格爾計劃（Project Nightingale）是由Google旗下的雲端部門主導，利用Ascension上載至Google雲端伺服器的21個州數千萬名病人數據，以人工智能與機器學習為基礎，設計出一套新軟件，以針對個別病人狀况提供護理建議。文件顯示，該計劃旨在改善病人護理，而Ascension亦期望藉由分析病人數據，找出其他必要的額外醫療檢驗，或是找出其他方法助獲取更大盈利。

數據涵蓋診斷住院紀錄 無告知醫患

據消息人士資料及文件顯示，Google曾免費派出多名工程師參與計劃，並未向Ascension收費，因Google計劃按照現有架構向其他醫療機構推銷同類產品。其終極目標是建立一套整合眾多病人資料以供管理及搜索的系統。文件顯示，自去年夏季，雙方加緊醫療數據共享，涉及的數據包括化驗結果、醫生診斷和住院紀錄等，還有病人的姓名與出生日期等詳細個人資料，幾乎等同完整的醫療紀錄，但存取數據前沒通知任何醫生或病人。

知情者透露，Google的母公司Alphabet最少150名員工可取得有關數據，當中包括Google的科研部門Google Brain成員。報道稱，有部分Ascension僱員對獲取數據涉及的技術與道德問題感憂慮，曾提出質疑。私隱專家則稱，初步資料顯示，計劃符合1996年頒布的《健康保險可攜與責任法》（HIPAA），容許醫療機構在確保病人資料「只供相關組織用於協助醫療」的情况下，與商業伙伴分享病人資料的規定。

被質疑侵犯私隱 Google稱合法

Google發表聲明，承認正進行有關計劃，強調所得資料不會用於任何合作範圍以外的目的，亦不會與任何Google消費者資料混合，只因項目尚在初始階段而未有向外公布。Ascension聲明亦稱，今次合作旨在改善個人與社區的健康與福祉，強調做法均符合法律，並受數據處理的嚴格規則保障。

Google近年致力與微軟等競爭對手爭奪雲端運算市場，行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）今年曾多番強調要尋找雲端運算成長的新領域，醫療市場就被視為目標之一。不過Google此前曾多次捲入私隱爭議，例如去年涉隱瞞其社交平台Google+存在漏洞，泄露大量用戶的出生日期及聯絡方式等個人資料。今年9月旗下YouTube亦被指控非法蒐集兒童資料賣廣告而賠償1.7億美元（約13.3億港元）。

（華爾街日報）