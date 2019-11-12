美前聯國大使：蒂勒森曾拉攏反抗特朗普

【明報專訊】美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）的新書《恕我直言》（With All Due Respect，暫譯）周二（12日）推出，書中透露前國務卿蒂勒森和前白宮幕僚長凱利曾建議她反對總統特朗普的部分決定，聲言希望能「拯救國家」。
稱總統不知自己在做什麼
《華盛頓郵報》發表新書內容，當中黑利表示蒂勒森和凱利稱反抗總統並非不服從，而是為了拯救國家：「他們聲稱，符合美國最佳利益的，是他們的決定而非總統的決定……總統不知道自己在做什麼。」
黑利在哥倫比亞廣播公司（CBS）周日播放的訪問中，亦確認曾在閉門會議中，被兩人游說她反抗特朗普。當時蒂勒森稱，如不限制總統，人民可能因此死亡。不過，黑利拒絕接受要求，強調對方應向總統反映問題，而不是拉攏她，「如果不同意其做法就離職」。她形容反抗民選總統有違憲法和人民的意願。
蒂勒森拒絕回應，凱利則向CBS表示，若黑利所指的「反抗」、「拖延」意指確保總統明白正考慮的政策利弊，讓他有明智決定，那他承認有罪。特朗普則在Twitter貼文，祝黑利好運。
（衛報/BBC/新聞週刊）
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