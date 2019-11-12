美前聯國大使：蒂勒森曾拉攏反抗特朗普

稱總統不知自己在做什麼

《華盛頓郵報》發表新書內容，當中黑利表示蒂勒森和凱利稱反抗總統並非不服從，而是為了拯救國家：「他們聲稱，符合美國最佳利益的，是他們的決定而非總統的決定……總統不知道自己在做什麼。」

黑利在哥倫比亞廣播公司（CBS）周日播放的訪問中，亦確認曾在閉門會議中，被兩人游說她反抗特朗普。當時蒂勒森稱，如不限制總統，人民可能因此死亡。不過，黑利拒絕接受要求，強調對方應向總統反映問題，而不是拉攏她，「如果不同意其做法就離職」。她形容反抗民選總統有違憲法和人民的意願。

蒂勒森拒絕回應，凱利則向CBS表示，若黑利所指的「反抗」、「拖延」意指確保總統明白正考慮的政策利弊，讓他有明智決定，那他承認有罪。特朗普則在Twitter貼文，祝黑利好運。

（衛報/BBC/新聞週刊）