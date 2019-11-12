英航被揭為慳錢增碳排

由於歐洲各國燃料費不同，航空公司起飛前加注燃料可避免在目的地加油時面對較高油價。揭密者表示，英航（British Airways）有軟件可計算多注燃油能否減省成本，若能省錢就會加注燃料。英國廣播公司（BBC）節目《廣角鏡》（Panorama）指，英航飛機去年多注燃油就導致額外排放1.8萬噸二氧化碳。

入油連回程計 增飛機負荷

節目取得英航文件顯示，英航近期一個飛意大利航班多注近3噸油，這導致額外排放逾600公斤二氧化碳，但僅節省不足40鎊（約400港元）。

有研究指出，每5個歐洲航班就有1個涉多注燃料情况，造成相當於1個10萬人口城鎮1年的額外碳排放。揭密者形容英航這類大公司為節省些微成本而排放大量二氧化碳，在現今氣候情况下並不合理。

英航回應稱，這是業界慣常做法，稱他們主要在歐洲機場油價差異很大的短程航班採取這措施。

（BBC）