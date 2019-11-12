涉暗收華使館資金 捷克名大學3職員被炒

金援一帶一路課程赴華交流生

事件最初由捷克新聞網站Aktualne披露。報道稱，隸屬查爾斯大學（Charles University）社會科學系的安全政策研究中心（SBP）主席巴拉班（Milos Balaban）、中心財務及項目經理科爾圖索娃（Mirka Kortusova）及兩名研究員，涉以中心名義開設私營公司，並接受駐布拉格中國大使館提供約5萬歐元（43萬港元）款項，用於舉辦學術會議，推廣雙邊學術交流及交換生計劃。報道稱，中國大使館去年向巴拉班開辦的「一帶一路」課程提供金援，並資助課程中取得佳績的學生前往中國交流。巴拉班當時稱，捷克年輕一代對了解中國的興趣遠較其想像濃厚。雖然無證據顯示巴拉班為中國進行游說工作，但捷克情報部門曾指摘由巴拉班主辦的學術會議講者忽視中國與俄羅斯帶來的安全威脅。

報道曝光後，校方隨即展開調查，其後巴拉班及另外兩名涉事者被辭退。《金融時報》取得調查文件，顯示巴拉班承認曾獲中國大使館資助舉辦學術會議，但否認受中國影響，而社會科學系調查報告指摘SBP各股東在校方調查期間，仍對來自中國的資金保持沉默。SBP發言人稱將由第三方專家徹底審視公司資金活動，未來數周將公開報告。

分析：影響下代學者 保障親華力量

捷克總統澤曼（Milos Zeman）2013年上任後加強對華關係，去年8月曾稱期望讓捷克成為中國在歐洲擴展投資的「不沉航空母艦」，惟民間組織及學術界質疑，對中國開放市場令捷克政治受干預。早前查爾斯大學放棄接受正在中國市場發展業務的信貸公司「捷信」（Home Credit）提供資助，便是憂慮協議會限制學者對中國的批評所致。

今次事件再度加深中國在建立政商影響之餘企圖干預學術界的疑慮。歐洲價值中心總監揚達（Jakub Janda）稱，中國一般會透過海外中國社群建立影響力，但中歐中國移民不多，因此需要籠絡本地精英，如能影響下一代學者，便可保障未來的親華力量。新西蘭坎特伯雷大學中國專家布拉迪（Anne-Marie Brady）稱，中共向在海外扶植勢力，但由大使館直接提供秘密資金實屬罕見。

（金融時報/EURACTIV）