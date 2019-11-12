咫尺地球：皮諾切特借屍還魂的智利／文：沈旭暉

與港天涯海角 相互關聯甚多

智利和香港位於天涯海角，但相互關聯甚多。七十年代通過軍事政變上台的智利強人皮諾切特，正是效法積極不干預的「香港模式」，促成經濟復蘇，除了得到經濟學大師、「香港模式」頭號粉絲佛列文嘉許，也成了美國總統列根、英國首相戴卓爾夫人等的密友。皮諾切特下台，和香港回歸中國，都被視為同一經濟模式的挑戰，但今天智利依然有一個自由港伊基克被稱為「小香港」，和面目全非的舊香港，一起掙扎求存。香港和智利都是APEC成員，智利也是極少數與香港簽訂自由貿易協議的經濟體，據說與某位酷愛智利紅酒的特區政府前官員任內大力推動有關。

說了這麼多，智利這波運動的導火線，和香港的《逃犯條例》修訂一樣，都只是Root Cause的冰山一角。當號稱南美最優秀公共交通工具的智利地鐵加價30披索，群眾怒火開始爆發，發動一連串抗爭，包括跳閘、縱火等，逐漸演變成過百萬人大示威、全國警民大混戰，一切都和香港相像。不同的是智利最終出動了正規軍，造成多人死傷，總統不得不成立「獨立調查委員會」，明言與暴力軍警割席，這部分的劇情會否在香港上演，卻是另一回事。

軍法管治道統 最深層不滿難解決

智利的結構性問題眾多，隔岸觀火，容易歸咎經濟原因，就像不少外媒早前附和特區政府的「土地問題論」，而見樹不見林。誠然，智利雖然國家富有，但生活成本不停上漲，堅尼系數高達0.5，為世上貧富差距最大的國家之一。如此失衡，必然存在結構性貪污、寡頭政治，例如現任總統皮涅拉就是全國三大首富之一，擅長利用裙帶資本主義漏洞製造「收成期」，信奉「讓部分人先富起來」哲學；權貴都懂得以各種名目逃稅，令資源分配失衡，公營開支緊縮，教育成本高昂，公私合營的醫療制度資源短缺，社會保障不足。智利多達四成稅收來自服務、銷售這些累退稅，大企業及銀行的稅率卻偏低，其實任何社會問題，都會引爆火藥。

但另一個結構，似乎比經濟更難解決，就是智利的軍法管治道統。現今的智利憲法，依然是皮諾切特訂立那一套，一方面要自由主義市場化，另一方面不設最低工資、打壓工會，背後有一個特權階層繞過民眾、管理一切的理念。即使皮諾切特倒台，這套理念依然根深蒂固，因為到了最後，軍隊依然是最後憑藉。就像這次智利引用緊急狀態，屬於皮諾切特以來首次，但就像香港以緊急法「止暴制亂」，只會激起群眾對政體的最深層不滿。問題是要改變這套潛規則，觸及大量收成期老人的既得利益，只會成為永續抗爭，社會撕裂得難以附加。一切豈非似曾相識？

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）