「粉紅浪潮」褪去 區內左翼同仇敵愾

委內瑞拉總統馬杜羅、「貝隆黨」的阿根廷候任總統費爾南德斯和古巴國家主席迪亞茲—卡內爾等，紛附和莫拉萊斯的「政變」說，展現同氣連枝的團結。馬杜羅近年面對國內反對派和以美國為首的西方國家進逼，雖然依然執政，但難免因莫拉萊斯倒台而感受到危機。他在電視錄影講話中明言，要與其他國家保護「兄弟」。迪亞茲—卡內爾也在Twitter留言稱要團結。

評論：民眾不理左右 只求廉潔政府

「粉紅浪潮」是指1998年起，阿根廷、智利等逾10個拉美國家，陸續由左翼或中間偏左社會主義政黨執政的趨勢。以古巴領袖卡斯特羅為偶像、視委內瑞拉查韋斯作導師的莫拉萊斯也在那時乘勢而起。這艾馬拉族（Aymara）印第安人自2006年上台後，掃貧和經濟增長表現突出。世界銀行指出，該國貧窮率由2006年的59.9％，降至去年的36.4％。而該國13年來平均GDP增長率有4.6％。當不少南美國家因商品價格下跌而經濟放緩，阿根廷等左派政權開始變天，玻利維亞則藉實施財政措施和增加公債，順利渡過。

美國國際時事評論人古蒂斯（Frida Ghitis）在「世界政治評論」網站撰文稱，縱然近期阿根廷、哥倫比亞和墨西哥政治向左轉，但從玻利維亞、智利、厄瓜多爾等國的局勢看，南美洲非但沒有重掀「粉紅浪潮」，反而顯示踏入「後意識形態階段」。民眾不受固於左、右意識形態，只追求廉潔政府帶領國家繁榮、安全、減少不平等。而即使新當選的左派，也傾向只講民粹，消除貧困和不平等。

（路透社/法新社）