示威3周 玻利維亞總統落台 莫拉萊斯：政變受害者 反對派：給世界上了一課

軍隊領袖逼宮 莫拉萊斯稱保護家人

莫拉萊斯（Evo Morales）在上月20日大選第一輪投票中直接勝出連任，惹來舞弊猜疑，觸發全國示威，近日開始有警員倒戈，至今造成3死數百傷。到周日，美國國家組織亦指選舉有嚴重違規，雖然莫拉萊斯答應重新大選，但軍隊領袖卡里曼（Williams Kaliman）也開腔呼籲他落台，多名部長和高官相繼辭任，他最終決定下台。莫拉萊斯周日在電視直播中表示，為了「國家利益」，將向國會呈交辭職信，希望有助恢復國家穩定。他又形容這是一場「公民政變」，其「爭取社會主義運動黨」（MAS）政治盟友的住宅被燒，他要離任以保護他們的家人。他又在Twitter稱警方已表示準備拘捕他。

國家警察總長卡爾德龍（Yuri Calderon）證實，選委會的前任正副主席周日被捕，但「沒有莫拉萊斯及其內閣任何長官的拘捕令」。惟有20名議員和官員已到了墨西哥大使官邸尋求庇護。墨西哥已承諾保護他們和莫拉萊斯。

民眾煙花慶祝 呼「我們能夠」

在大選中落敗的最大反對派候選人梅薩（Carlos Mesa），為「和平抗爭的英雄主義」感謝示威群眾，表示國民「給世界上了一課」。在行政首都拉巴斯（La Paz），聞得莫拉萊斯落台後充滿喜慶氣氛，民眾放煙花爆竹，揮國旗慶祝，呼叫「我們能夠」。不過，在周日入夜後有暴徒縱火和搶掠店舖，有反對派政客的住所被燒毀。另外有人闖入莫拉萊斯的住所塗鴉，莫拉萊斯已經離開住所。

憲法代理人早跳船 須籌臨時委員會

莫拉萊斯辭職後，該國頓陷政治真空，因依憲法順序代理政務的副總統加西亞、參議院議長薩爾瓦鐵拉和眾議院議長博爾達，皆已辭任。有憲法律師對路透社表示，在此狀况下，國會議員須協商籌組臨時委員會或協定某一議員，由它或他領導臨時政府，預計會議周一舉行。

拉美各右傾政府如哥倫比亞和秘魯等，均籲玻利維亞確保全新選舉於法有據，巴西更直言表示歡迎莫拉萊斯政府垮台。另一方面，委內瑞拉、古巴、墨西哥和阿根廷則站在莫拉萊斯一方，部分譴責民選總統被趕下台。歐盟呼籲玻國各派克制，帶領國家進行新大選；俄羅斯則斥反對派暴力示威導致莫拉萊斯下台，形同「政變」。

（法新社/路透社/英國廣播公司）