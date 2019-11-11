柬國反對派領袖獲釋 被禁參政離國

人權組織批為避制裁

66歲的根索卡為柬國最大反對黨救國黨領袖，2017年被控與外國勾結，策劃推翻首相洪森，干犯叛國罪而判囚。根索卡否認指控，他一度入獄，後來改為家中軟禁。最高法院同年以密謀政變為由下令解散救國黨。金邊市法院發表聲明，指考慮健康因素而釋放根索卡，他可離開住所，但不能參與政治活動及出國。

根索卡在facebook發文稱：「作為一名被囚兩年的無辜人士，我將繼續要求撤銷針對我的控罪。」他又稱，他與很多失去政治自由的柬國人仍需真正的解決方法和公義。

有份創立救國黨的桑蘭西向法新社表示，根索卡從軟禁獲釋只是往正確方向邁出一小步，當局應撤銷其叛國罪名。自2015年流亡法國的桑蘭西上周四（7日）試圖乘飛機到泰國再轉往柬國時被拒登機，翌日他改搭前往馬來西亞吉隆坡的客機，計劃與大馬議員會面，但未知如何回國。

柬埔寨近期打壓異見未止，過去數周有數十名社運人士被捕，首相洪森又要求東盟成員國拘捕桑蘭西。惟歐盟因柬國人權問題，正考慮削減對柬國的貿易優惠，令該國受壓。東盟議員人權委員會成員巴奇拉特（Teddy Baguilat）斥法院裁決誤導，旨在避免外國制裁。

（法新社/路透社）