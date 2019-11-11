「黑箱」演算法 夫信貸額高妻19倍 蘋果信用卡被指性別歧視

科企Basecamp的創辦人漢松（David Heinemeier Hansson）上周四在Twitter指，他的蘋果信用卡信貸額是妻子的20倍。他沒有透露夫婦收入相關資料，但他稱兩人聯合報稅，妻子信用評分亦較高。漢松帖文引起不少迴響，不少人稱有同樣遭遇。蘋果聯合創辦人之一沃茲尼亞克（Steve Wozniak）稱，自己信用額為妻子10倍，但兩人沒分開銀行戶口或資產。

妻信用評分高 兩人聯合報稅

漢松透露，事件鬧大後，高盛便在沒有要求任何文件證明就提高了其妻的信貸額。他認為要解釋演算法是否有問題，說：「高盛和蘋果把信用評估交給一個黑箱，雖然沒有性別歧視意圖，但卻是性別歧視結果。」高盛發言人稱，信貸決定基於客戶信用度，並不基於種族、性別、性傾向等其他為法律禁止的因素。

紐約金融服務廳發言人稱會調查事件有否違反紐約法例，確保所有消費者不論性別都獲平等對待。這是近周第二宗類似調查。醫療保健公司UnitedHealth Group的演算法被揭優待白人病人，紐約已展開調查。

（衛報/彭博社）