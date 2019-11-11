美周三彈劾聆訊 共和黨促拜登子告密者作供

民主黨指無必要 勢否決提議

參與眾議院情報委員會彈劾調查的共和黨資深議員努湼斯（Devin Nunes）致函委員會主席希夫（Adam Schiff），提出多名作供證人建議，當中包括曾以月薪5萬美元（約39萬港元）出任烏克蘭能源公司Burisma董事的亨特，認為他與Burisma互動的第一手經驗「能助美國公眾了解烏克蘭貪腐問題的性質與嚴重程度」。他亦要求告密者現身國會與特朗普對質，並交代他如何取得案中機密資料。

努湼斯批評，眾議院議長佩洛西為首的民主黨人出於政治動機，單方面推動「虛假的彈劾調查」，又斥希夫「揑造證據」，以令特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話「蒙上罪惡的陰影」，對特朗普不公，強調讓名單建議證人作供有助令「不透明、不公的聆訊程序」提升透明度。

希夫上周六發表聲明，稱情報委員會將詳細考慮該名單，但誓言不容彈劾調查像特朗普要求烏克蘭針對拜登一家展開的虛假調查一樣，成為他追求個人政治利益的工具，或是威嚇、報仇告密者的途徑。他說，很可能否決有關提議，特別強調不會安排告密者作供，由於此前調查所得的有用證據已遠超告密者最初的爆料，告密者的供辭「屬不必要及多餘」。

特朗普擬再披露與烏總統通話內容

特朗普曾多番指控拜登出任副總統期間，藉由兒子亨特在Burisma任職之便涉貪，並在今年7月與澤連斯基通電話時，以扣起4億美元軍事援助施壓，要求烏國調查拜登。特朗普強調事件不涉利益交換，但迄今已閉門作供的多名證人及此前白宮公開的通話內容概略抄本均支持指控屬實。

特朗普上周六出發前往阿拉巴馬州前表示，很可能在周二（12日）公布今年4月21日與澤連斯基通電話的內容抄本，當時他向剛當選總統的澤連斯基道賀。他形容通話「非常重要」，「你看了再說有沒有任何過失」。

（綜合報道）