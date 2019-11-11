巴西前總統盧拉宣戰 博索納羅反譏流氓

盧拉2003至2011年當總統，任內民望高企。他被指受賄，去年被判罪成入獄，一直尋求上訴，後因巴西最高法院裁定不得羈留申請上訴的定罪人士，上周五（8日）獲釋。他翌日隨即前往巴西工會大樓外，向數百名支持者發表演說：「我要告訴他們，我回來了！」他批評博索納羅令勞工階層陷入貧窮，又斥經濟部長格德斯（Paulo Guedes）試圖讓巴西仿效智利走向財政保守，但相關政策勢觸發廣泛街頭示威。

分析：總統民望跌 有利左翼回朝

盧拉聲言左翼只要努力，有望在2022年大選中擊敗博索納羅等極右勢力。盧拉因曾被定罪，按法例規定要到2025年才可參選，但料他獲釋有助左翼於明年舉行的地方選舉獲佳績。博索納羅向記者稱：「我們不應有空間跟罪犯妥協。」他又形容盧拉是「流氓」。

極右民粹主義者博索納羅2018年10月作出連串經濟改革承諾當選，但大部分承諾至今未兌現。據巴西民調機構Ibope，博索納羅的民望由1月上台之初的49%跌至9月的31%。有分析相信，盧拉獲釋可望震動巴西政壇。政治學者尼古勞（Jairo Nicolau）相信，隨着愈來愈多證據顯示盧拉的審判有做手腳，加上民眾對博索納羅失望，人們會對盧拉及工人黨更接納。

（路透社/德國之聲）