扭轉社會不公獲讚譽 戀棧遭原住民離棄

【明報專訊】玻利維亞總統莫拉萊斯以原住民身分2005年當選總統，被視為劃時代的象徵；但他卻因為不斷連任而惹來部分原住民支持者離棄。獨立記者巴爾巴沙（Jiliana Barbassa）大選前已在曾任主編的《美洲季刊》撰文，指出莫拉萊斯失去許多原有支持者，並非因為其執政表現差，離棄者相反大多感激他扭轉政經資源倒向白人和不公對待原住民的舊况，但不認同他一再連任，尤其不滿他漠視2016年否決修憲取消總統任期限制的公投結果。
莫拉萊斯2005年首次當選時得票率約為53.7%，到2009年和2014年兩次都有六成以上，到這次有舞弊嫌疑下只得47.1%左右，明顯流失不少支持者。這點在莫拉萊斯政治發迹地埃爾阿爾托（El Alto）可見一斑。
原住民居多的玻利維亞第二大城市埃爾阿爾托是千禧年初「天然氣戰爭」（Gas Wars）重鎮，該場抗爭間接造就莫拉萊斯上台，埃爾阿爾托亦在後者平反原住民不公待遇的措施中受惠不少。但正是這城市今年2月爆發反對他連任的示威，民眾高舉「不就是不」和「尊重選票」的標語，抗議對方不尊重2016年公投結果——公投翌年最高法院裁定取消憲法對公職的任期限制，令莫拉萊斯可再出選。
修憲撤總統限期 「如擁絕對權力」
這些人不是不認同莫拉萊斯的政績，像原住民設計師帕爾薩說，莫拉萊斯上台前，原住民飽受歧視，如今他們更自由，也更有錢；但埃爾阿爾托公立大學院長諾加萊斯質疑道：「一次授權、兩次、三次——好吧，那沒問題，但現在？他看來相信自己有絕對權力做任何事情。」
原住民新一代更重視就業生活
另一獨立記者法尋（Linda Farthing）在大選後不久在《美洲季刊》撰文，指出35歲以下的原住民一代，受惠莫拉萊斯的政策，形成新世代中產階級，他們跟記着過去經濟苦難及政治鬥爭的上一代不同，更重視就業及維持中產生活。她稱，無論下任總統是誰，都要照顧新世代的需要。玻利維亞目前仍是拉美最窮困國家之一，經濟好日子可能已近完結，玻利維亞政府雖然試圖改變經濟對天然資源的依賴，但成效參差。法尋又稱，原住民文化有輪任領袖的傳統，莫拉萊斯戀棧有違傳統之餘，在玻利維亞長年政變和威權主義的歷史中更被視為凶兆。