扭轉社會不公獲讚譽 戀棧遭原住民離棄

莫拉萊斯2005年首次當選時得票率約為53.7%，到2009年和2014年兩次都有六成以上，到這次有舞弊嫌疑下只得47.1%左右，明顯流失不少支持者。這點在莫拉萊斯政治發迹地埃爾阿爾托（El Alto）可見一斑。

原住民居多的玻利維亞第二大城市埃爾阿爾托是千禧年初「天然氣戰爭」（Gas Wars）重鎮，該場抗爭間接造就莫拉萊斯上台，埃爾阿爾托亦在後者平反原住民不公待遇的措施中受惠不少。但正是這城市今年2月爆發反對他連任的示威，民眾高舉「不就是不」和「尊重選票」的標語，抗議對方不尊重2016年公投結果——公投翌年最高法院裁定取消憲法對公職的任期限制，令莫拉萊斯可再出選。

修憲撤總統限期 「如擁絕對權力」

這些人不是不認同莫拉萊斯的政績，像原住民設計師帕爾薩說，莫拉萊斯上台前，原住民飽受歧視，如今他們更自由，也更有錢；但埃爾阿爾托公立大學院長諾加萊斯質疑道：「一次授權、兩次、三次——好吧，那沒問題，但現在？他看來相信自己有絕對權力做任何事情。」

原住民新一代更重視就業生活

另一獨立記者法尋（Linda Farthing）在大選後不久在《美洲季刊》撰文，指出35歲以下的原住民一代，受惠莫拉萊斯的政策，形成新世代中產階級，他們跟記着過去經濟苦難及政治鬥爭的上一代不同，更重視就業及維持中產生活。她稱，無論下任總統是誰，都要照顧新世代的需要。玻利維亞目前仍是拉美最窮困國家之一，經濟好日子可能已近完結，玻利維亞政府雖然試圖改變經濟對天然資源的依賴，但成效參差。法尋又稱，原住民文化有輪任領袖的傳統，莫拉萊斯戀棧有違傳統之餘，在玻利維亞長年政變和威權主義的歷史中更被視為凶兆。

（美洲季刊）