報告指舞弊 玻利維亞總統宣布重選 軍方警隊背離 示威者促下台

監選OAS：上月大選存「明顯操縱」

OAS昨日發表報告，直指10月20日舉行的大選發現對電腦投票系統的「明顯操縱」，並找到偽冒簽名等實質證據，令其無法驗證選舉結果，投票應屬無效，並須重新進行選舉程序。報告指出，莫拉萊斯（Evo Morales）沒可能以10個百分點擊敗對手梅薩（Carlos Mesa），建議成立新的選舉委員會重新大選。報告又指問題嚴重，玻國政府必須深入調查事件始末，以及找出問責人選。不久莫拉萊斯在首都拉巴斯召開記者會，宣布會重新舉行大選，並撤換飽受抨擊的選舉委員會成員，他說：「我們所有人都有責任讓玻利維亞恢復和平。」惟他未有透露會否參選。有示威組織此前呼籲莫拉萊斯及梅薩不要再出選。梅薩昨稱，莫拉萊斯不應再出選。

玻國大選在上月20日舉行，但隨即傳出舞弊指控，例如官方快速點票突被叫停，翌日重新點算莫拉萊斯形勢大為改善，觸發多個城市出現抗議。官方選委會隨後宣布莫拉萊斯領前主要對手、前總統梅薩逾10個百分點，毋須進入次輪投票即可當選，令示威者更不滿，反對派拒承認結果。

莫拉萊斯一度指控事件屬「右派政變」，但無助平息示威。上周末最少有4座城市的警隊宣布變節，參與反政府示威，包括憲法首都蘇克雷和人口最多城市聖克魯斯。實際首都拉巴斯也有警員拒絕鎮壓示威者。莫拉萊斯斥警隊搞政變，令人關注他會否出動軍隊。

國防部長薩瓦萊塔前日表示政府現階段不會出動軍隊對付叛變警員，相信警隊會自行處理。其後武裝部隊發表聲明，表明「永遠不會跟人民對抗，我們對人民有責任，將永遠確保和平、共存和祖國發展」。

國營傳媒機構遭佔領

有示威者衝入國營的玻利維亞電視台（Bolivia TV）和新祖國電台（Radio Patria Nueva）在拉巴斯的辦公大樓，並迫使40多名員工離開，指控員工為莫拉萊斯的利益服務。執政黨則呼籲民眾支持莫拉萊斯，維護選舉結果，以及有部分左翼領袖為莫拉萊斯舉行集會，呼籲和平解決危機。

自從莫拉萊斯上月宣布勝選以來，連串示威已造成3人死亡，百計人受傷。

（路透社/法新社/BBC/衛報）