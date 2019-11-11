報告指舞弊 玻利維亞總統宣布重選 軍方警隊背離 示威者促下台

【明報專訊】玻利維亞質疑大選舞弊的抗爭愈演愈烈之際，有份監選的美洲國家組織（OAS）昨發表報告，主張大選結果無效，總統莫拉萊斯隨即宣布將重新大選，盼平息連日衝突。示威者上周六佔領國營電視台和國營電台，並驅逐員工離開。另外，繼部分城市的警隊倒戈後，武裝部隊前日發表聲明，強調「永遠不會對抗人民」，令莫拉萊斯面臨更大壓力。示威領袖卡馬喬昨稱OAS報告清楚顯示選舉舞弊，促莫拉萊斯辭職。
監選OAS：上月大選存「明顯操縱」
OAS昨日發表報告，直指10月20日舉行的大選發現對電腦投票系統的「明顯操縱」，並找到偽冒簽名等實質證據，令其無法驗證選舉結果，投票應屬無效，並須重新進行選舉程序。報告指出，莫拉萊斯（Evo Morales）沒可能以10個百分點擊敗對手梅薩（Carlos Mesa），建議成立新的選舉委員會重新大選。報告又指問題嚴重，玻國政府必須深入調查事件始末，以及找出問責人選。不久莫拉萊斯在首都拉巴斯召開記者會，宣布會重新舉行大選，並撤換飽受抨擊的選舉委員會成員，他說：「我們所有人都有責任讓玻利維亞恢復和平。」惟他未有透露會否參選。有示威組織此前呼籲莫拉萊斯及梅薩不要再出選。梅薩昨稱，莫拉萊斯不應再出選。
玻國大選在上月20日舉行，但隨即傳出舞弊指控，例如官方快速點票突被叫停，翌日重新點算莫拉萊斯形勢大為改善，觸發多個城市出現抗議。官方選委會隨後宣布莫拉萊斯領前主要對手、前總統梅薩逾10個百分點，毋須進入次輪投票即可當選，令示威者更不滿，反對派拒承認結果。
莫拉萊斯一度指控事件屬「右派政變」，但無助平息示威。上周末最少有4座城市的警隊宣布變節，參與反政府示威，包括憲法首都蘇克雷和人口最多城市聖克魯斯。實際首都拉巴斯也有警員拒絕鎮壓示威者。莫拉萊斯斥警隊搞政變，令人關注他會否出動軍隊。
國防部長薩瓦萊塔前日表示政府現階段不會出動軍隊對付叛變警員，相信警隊會自行處理。其後武裝部隊發表聲明，表明「永遠不會跟人民對抗，我們對人民有責任，將永遠確保和平、共存和祖國發展」。
國營傳媒機構遭佔領
有示威者衝入國營的玻利維亞電視台（Bolivia TV）和新祖國電台（Radio Patria Nueva）在拉巴斯的辦公大樓，並迫使40多名員工離開，指控員工為莫拉萊斯的利益服務。執政黨則呼籲民眾支持莫拉萊斯，維護選舉結果，以及有部分左翼領袖為莫拉萊斯舉行集會，呼籲和平解決危機。
自從莫拉萊斯上月宣布勝選以來，連串示威已造成3人死亡，百計人受傷。
（路透社/法新社/BBC/衛報）
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