玻利維亞4市警察倒戈 總統斥政變 攻擊法治

玻利維亞10月20日大選，莫拉萊斯在第一輪選舉中直接勝出，但點票過程被質疑出現舞弊情况，觸發全國示威。英國《衛報》報道，最少4座城市的警察宣布變節，並參與反政府示威。在首都蘇克雷（Sucre）和反對派基地、人口最多城市聖克魯斯（Santa Cruz），警隊宣布加入由中部城鎮科恰班巴（Cochabamba）發起的加入反對派陣營運動。前者有警員在警局外向電視台稱，警方不能夠繼續與非民主政府為伍，後者則有身穿制服警員在警局頂揮舞國旗。在拉巴斯（La Paz），群眾上周五（8日）歡呼支持在一條大街上遊行的數十名警員，部分警員與示威者握手。在之前一晚警民發生衝突時，有示威者包圍警員，高唱：「兄弟，警察，加入人民一道。」當地部分警員不再鎮壓示威者，並返回基地。

反對派領袖卡馬喬（Luis Fernando Camacho）在Twitter發文，稱感謝警察與政府割席，並為此喜極而泣。他上周四和周五都在聖克魯斯參與集會，呼籲莫拉萊斯落台，並已為他撰寫好辭職信，只待他簽署。

國防部長﹕不會出軍隊

莫拉萊斯（Evo Morales）在Twitter上形容警察叛變是搞政變，指這是攻擊法治，呼籲民眾保護民主和憲法。內政部長羅梅羅（Carlos Romero）在電視講話中表示，正有人打算政變，但他暗示可能會進行談判以化解危機。國防部長薩瓦萊塔（Javier Zabaleta）說，政府現時不會出動軍隊對付叛變警員，相信警隊會自行處理。玻利維亞全國警隊指揮官則表示，該批警員只是「駐防」（garrisoned），不是「叛變」（mutinied）。

示威至今3星期，最少3人死亡，最新一人是周三在支持和反對莫拉萊斯的民眾衝突中喪生的一名20歲大學生。

（衛報/法新社）