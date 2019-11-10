柬埔寨反對派領袖抵大馬謀回國

柬埔寨加強邊境保安 防經泰國闖關

儘管柬埔寨政府曾提請馬來西亞逮捕桑蘭西等流亡反對派領袖，但桑德蘭昨天下午抵埗後，便像副手莫淑華（Mu Sochua）等人一樣獲准入境，惟暫未知他們之後能否如願返回祖國率領反政府民眾，示威抗議首相洪森獨裁統治34年。桑蘭西抵達吉隆坡機場時說：「保持希望。我們在正確的軌迹上。民主將佔上風。民主在馬來西亞佔了上風。民主亦將在柬埔寨佔上風。」救國黨海外支部秘書長紹利本（Saory Pon）昨日透露，該黨一些成員在靠近柬埔寨的泰國邊境遭泰國當局阻截，另有一些人被情報人員追蹤，但未有成員在泰國被拘留。

桑蘭西2015年為誹謗指控而流亡法國，其救國黨（CNRP）後被政府指串同美國謀推翻政府而解散。他今年8月矢言要和他的流亡黨友在國慶回國領導示威「恢復民主」。洪森政府斥為陰謀政變，促請鄰國協助阻止桑蘭西等人借道入境，又接連逮捕了約50名異見人士。桑蘭西上周四擬搭泰航班機經曼谷回國，但在巴黎戴高樂機場被拒辦登機手續。泰國首相巴育曾說，桑蘭西不能由泰國去柬埔寨。

柬埔寨昨日慶祝脫離法國殖民統治獨立66周年，緊接今、明兩日是傳統大節「送水節」，政府因應可能出現的反政府活動而加強保安。柬埔寨人權中心昨在Twitter發布照片，顯示持突擊步槍等的保安部隊嚴密巡邏首都金邊，並部署於柬泰邊境波貝（Poipet）關卡等。

（路透社）