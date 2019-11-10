神話改編電視劇 助印度教運動升溫

在紐約大學任教的拉賈戈帕爾2001年發表探討電視節目跟印度教民族主義關係的著作Politics After Television（電視時代後的政治），曾提及「神話肥皂劇」（mythological soap opera）在「羅摩出生地運動」（Ram Janmabhoomi）的重要作用，指適逢電視機在印度全面普及，劇集間接令該運動「入屋」，變相大為加強其正當性。

國大黨發起運動 人民黨卻得益

《羅摩衍那》電視劇1987年在國營全印電視台（Doordarshan）開播，拉賈戈帕爾接受網媒Quartz訪問時直言，電視台當年從未試播過類似神話劇，不知道會否受歡迎，但收視率節節上升。他形容也許觀眾是出於信仰去看劇集，但其後受到政治利用——「人民黨在拆毁巴布里清真寺的運動下重注」，但諷刺的是「羅摩出生地運動」其實最早是1980年代初由國大黨議員汗納（Dau Dayal Khanna）提出，「卻由人民黨得益」。

被問及社交網絡平台等新媒體科技有否影響到印度教民族主義運動，拉賈戈帕爾稱，人民黨藉上述的神話劇和民粹動員的幫助，搶過了國大黨在舊傳媒的主導地位，同時又在社交媒體佔上風，壟斷新舊媒體，令反對力量難有平台聚合聲音。

（Quartz）