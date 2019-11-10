宗教聖地之爭 印度教勝訴可建廟 原址清真寺須另地重建 被視為莫迪勝利

【明報專訊】印度最高法院昨日（9日）作出歷史性判決，裁定印度教徒有權在北部古城阿約提亞一處備受爭議的宗教聖地上建廟，而原址已被拆毀的清真寺則要在另外劃出的土地重建，外界憂慮裁決會加深印度教徒及穆斯林之間的不和。代表穆斯林的律師認為裁決不公，正考慮會否要求覆審。總理莫迪自2014年上台以來大打「印度教民族主義牌」，在阿約提亞建廟向來是其政綱重點之一，今次裁決被視為是他與執政人民黨的勝利。
巴布力清真寺有逾460年歷史
受爭議的土地原為有逾460年歷史的巴布力清真寺，面積約2.8英畝（約1.1萬平方米），但印度教徒認為阿約提亞（Ayodhya）是印度教神話英雄兼神祇羅摩（Rama）的出生地，直至信奉伊斯蘭教的蒙兀兒帝國入侵，並在1528年興建清真寺。隨着1980年代印度教民族主義及人民黨（BJP）崛起，要求在清真寺原址興建羅摩廟的呼聲日漸高漲，一批印度教徒更在1992年摧毁巴布力清真寺，當中包括不少人民黨成員，隨後觸發的大規模宗教衝突造成逾2000人死亡。
92年印度教徒毁寺 衝突逾2000人死
穆斯林則主張是印度教徒強行將羅摩神像放入清真寺，雙方數十年來多次就土地擁有權提出訴訟。法院在2010年曾裁定將土地分為三部分，其中兩部分屬印度教徒，餘下的一部分則屬穆斯林，但雙方拒絕接受，最終案件在今年8月被提上最高法院。
法院：考古證清真寺下存印度教遺蹟
最高法院認為，印度考古調查局（ASI）的報告有充分證據，包括古代文獻與商旅日誌等，顯示巴布力清真寺的結構底下存在印度教古廟遺蹟，5名法官一致裁定印度教徒可在該地興建羅摩廟，並指示聯邦政府成立信託基金，管理和監督建廟過程。法院同時裁定印度教徒在1992年摧毁清真寺的行為違法，另外在阿約提亞劃出5英畝的土地予穆斯林社區重建清真寺。
外界憂加深印度教穆斯林不和
當局憂慮裁決會觸發宗教暴力事件，上周五已在阿約提亞拘留約500人，並在市內部署數千名警員及軍人巡邏，商店和大學會關閉至周一。總理莫迪同日呼籲各派冷靜，強調判決並非任何一方的成敗。警員亦密切監視社交網站有否出現煽動言論，甚至直接留言要求用戶刪除相關帖文，有眾多穆斯林居住的阿里格爾（Aligarh）則被短暫斷網。不過宣讀判決後，市面亦大致平靜。
人民黨及更強硬的右翼印度教團體「民族志工組織」（RSS），都預先呼籲支持者避免慶祝，但在判決一刻，場外仍有人高呼「羅摩萬歲」，甚至燒炮仗。人民黨形容今次判決是「里程碑」，其主席兼內政部長沙阿（Amit Shah）呼籲所有宗教團體接受法院決定；穆斯林反對派政客奧瓦西（Asaduddin Owaisi）則認為印度正逐漸成為印度教國家。
今次裁決被指有利莫迪及其人民黨的印度教民族主義政綱。自他上台以來，國內對穆斯林的敵對情緒和暴力事件加劇，例如從教科書刪除穆斯林歷史，亦有不少報道關於印度教徒對殺牛（牛在印度教被視為神聖象徵）的穆斯林執行私刑。莫迪政府8月收回印控克什米爾地區的自治權，亦被視為針對當地以穆斯林為主的社區。
（BBC/路透社/衛報）
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