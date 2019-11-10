宗教聖地之爭 印度教勝訴可建廟 原址清真寺須另地重建 被視為莫迪勝利

巴布力清真寺有逾460年歷史

受爭議的土地原為有逾460年歷史的巴布力清真寺，面積約2.8英畝（約1.1萬平方米），但印度教徒認為阿約提亞（Ayodhya）是印度教神話英雄兼神祇羅摩（Rama）的出生地，直至信奉伊斯蘭教的蒙兀兒帝國入侵，並在1528年興建清真寺。隨着1980年代印度教民族主義及人民黨（BJP）崛起，要求在清真寺原址興建羅摩廟的呼聲日漸高漲，一批印度教徒更在1992年摧毁巴布力清真寺，當中包括不少人民黨成員，隨後觸發的大規模宗教衝突造成逾2000人死亡。

92年印度教徒毁寺 衝突逾2000人死

穆斯林則主張是印度教徒強行將羅摩神像放入清真寺，雙方數十年來多次就土地擁有權提出訴訟。法院在2010年曾裁定將土地分為三部分，其中兩部分屬印度教徒，餘下的一部分則屬穆斯林，但雙方拒絕接受，最終案件在今年8月被提上最高法院。

法院：考古證清真寺下存印度教遺蹟

最高法院認為，印度考古調查局（ASI）的報告有充分證據，包括古代文獻與商旅日誌等，顯示巴布力清真寺的結構底下存在印度教古廟遺蹟，5名法官一致裁定印度教徒可在該地興建羅摩廟，並指示聯邦政府成立信託基金，管理和監督建廟過程。法院同時裁定印度教徒在1992年摧毁清真寺的行為違法，另外在阿約提亞劃出5英畝的土地予穆斯林社區重建清真寺。

外界憂加深印度教穆斯林不和

當局憂慮裁決會觸發宗教暴力事件，上周五已在阿約提亞拘留約500人，並在市內部署數千名警員及軍人巡邏，商店和大學會關閉至周一。總理莫迪同日呼籲各派冷靜，強調判決並非任何一方的成敗。警員亦密切監視社交網站有否出現煽動言論，甚至直接留言要求用戶刪除相關帖文，有眾多穆斯林居住的阿里格爾（Aligarh）則被短暫斷網。不過宣讀判決後，市面亦大致平靜。

人民黨及更強硬的右翼印度教團體「民族志工組織」（RSS），都預先呼籲支持者避免慶祝，但在判決一刻，場外仍有人高呼「羅摩萬歲」，甚至燒炮仗。人民黨形容今次判決是「里程碑」，其主席兼內政部長沙阿（Amit Shah）呼籲所有宗教團體接受法院決定；穆斯林反對派政客奧瓦西（Asaduddin Owaisi）則認為印度正逐漸成為印度教國家。

今次裁決被指有利莫迪及其人民黨的印度教民族主義政綱。自他上台以來，國內對穆斯林的敵對情緒和暴力事件加劇，例如從教科書刪除穆斯林歷史，亦有不少報道關於印度教徒對殺牛（牛在印度教被視為神聖象徵）的穆斯林執行私刑。莫迪政府8月收回印控克什米爾地區的自治權，亦被視為針對當地以穆斯林為主的社區。

（BBC/路透社/衛報）