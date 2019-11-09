柬埔寨今國慶 反對派流亡領袖返國不果

擬赴泰轉機 巴黎登機被拒

70歲的桑蘭西周四打算乘搭泰國航空航班到曼谷，然後轉機到柬埔寨，帶領當地反對一黨統治的示威。他抵達戴高樂機場辦理登機手續時，地勤人員卻表示收到高層指示，不能讓他登機。他表示「感到極度震驚，因為柬埔寨人民需要我」，又批評洪森是「殘酷的獨裁者」。同樣流亡海外的莫淑華周三經印尼抵達馬國吉隆坡機場，打算轉機到柬埔寨時，亦連同另外兩名社運人士被拘留，直至24小時後才獲釋。她向法新社表示，會嘗試循陸路經泰國進入柬埔寨。

桑蘭西成立的救國黨（CNRP）曾被視為洪森統治的最大威脅，但遭政府指控密謀與美國策劃政變，最高法院2017年下令解散該黨。桑蘭西在國內面臨多項被指帶有政治目的的控罪，2015年起流亡法國。他8月宣布即將回國後，柬埔寨當局至今已拘捕近100名社運人士。

柬埔寨當局已向鄰近國家發出逮捕令，要求禁止讓他過境，並在泰國和柬埔寨邊境部署軍隊，防止他或莫淑華入境。洪森又稱莫淑華在馬來西亞被拘留，是因為當地部門秉持東盟宗旨，即「不干涉彼此的內政」。

分析：高調宣布引注意

阻柬國歐盟達協議

美國駐柬埔寨大使館發言人則警告，若東盟國家強行把桑蘭西移交到柬埔寨官員手上，他或面臨虐待。國際特赦組織及人權觀察均譴責柬埔寨當局阻礙反對派政客入境。

柬埔寨金邊的政治分析家屋偉烈認為，桑蘭西高調宣布回國可能只是想引起注意，旨在挑釁柬埔寨政府，「作出會阻礙柬埔寨與歐盟之間達成妥協的反應」。歐盟正考慮應否就柬埔寨日趨專制的政權，取消其優惠關稅地位。

（綜合報道）