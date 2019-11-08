歐洲權威醫學組織 促收緊中醫藥監管

發聲明促世衛釐清應用方法

世衛今年5月通過《國際疾病分類標準》（ICD）第11次修訂本，首次將傳統醫藥列為其中一個章節。世衛稱，ICD的目的在蒐集所有健康問題與相應療法，而傳統醫藥已在全球普及，ICD應將之包羅在內，以助傳統醫藥與全球現有規範接軌。ICD記載數以千計疾病及診療方式，對醫學研究、政府醫療政策甚至醫療保險的涵蓋範圍均具重要影響力。

傳統醫藥一般包括草藥、針灸等治療方式。雖然世衛強調並非要為傳統醫藥背書，但其決定仍惹憂慮。《衛報》報道，FEAM及EASAC將發表聯合聲明，承認傳統醫藥有時產生的療效甚至有利全球，例如用於治療瘧疾的青蒿素便是從草藥提煉，成為非洲主流瘧疾藥物，但製藥過程均需嚴格測試驗證。雖然認同世衛鼓勵積極研測試獲廣泛採用療法的良好意願，但認為將傳統醫藥列入ICD可造成誤解。例如草藥可能摻雜化學物，一旦和其他常用藥物產生作用可能構成嚴重風險，而針灸亦非完全無害，可能導致受傷、感染等。

承認傳統醫藥療效 惟需驗證

聲明擔心ICD會被部分草藥及其他藥物的生產商用於宣傳，使公眾誤以為有足夠證據證明藥物有效安全，恐令患有嚴重疾病者延誤甚至拒絕接受主流醫療，影響病情。尤其傳統中藥已成為龐大產業，估計市場規模達每年600億美元（約4680億港元），年增長率超過10%。聲明要求世衛釐清傳統醫藥應如何運用，亦促請歐盟委員會及歐盟成員國加緊行動，確保所有醫療產品及程序質素、安全性及效果會經標準測試程序獲合理評估。

（衛報）