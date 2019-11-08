智庫報告：中東競爭伊朗佔上風勝沙特

報告形容，伊朗將中東的有效武力平衡推向對己有利的方向，絕招是以「影響戰」（influence operations）和第三方武力以抗衡敵方佔優的傳統武力。影響戰是西方決策圈的術語，描述以政商界和文化學術界等途徑刺探情報和動搖敵方社會輿論。當中最關鍵角色是「聖城旅」及其領袖蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），這支部隊直接向最高領袖哈梅內伊匯報，形同獨立個體。

革命衛隊「聖城旅」建立非國家盟友

報告形容，自從2003年美軍入侵伊拉克推翻薩達姆政權後，聖城旅即大幅加強在中東各地的活動，以金錢和武器資助跟德黑蘭結盟的非國家個體，同時致力發展非傳統形式的不對稱戰爭（asymmetric warfare），例如是蜂群戰術、無人機和網絡攻擊等，令伊朗有條件抵消區內敵國在傳統武器上的優勢。

IISS的報告指出，特朗普政府不可能令伊朗改變政策走向，只會「繼續把握機會擴張其第三方能力」。伊朗駐英國大使館的發言人回應稱，如果報告意味着伊朗在區內的角色應獲尊重，這是值得歡迎的信號。然而，伊朗在區內的影響力不止為沙特等忌憚，像最近伊拉克示威，亦出現民眾反對德黑蘭干預政局的呼聲。

（BBC）