特朗普長子爆「烏克蘭門爆料人」身分

「星級證人」下周眾院作證

特朗普長子唐納德在Twitter連結右翼新聞網Breitbart報道，指投訴特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基通話中有不當行為的情報人員，是33歲任職中情局的恰拉梅拉（Eric Ciaramella）。儘管這說法在右翼媒體和社交網絡流傳已有數日，但無人確證。揭密者代表律師未有承認真偽，但抨擊唐納德等人的做法，危害相關人士個人及其家人的人身安全。

另一方面，民主黨人表示儘管特朗普政府官員拒絕合作，他們已掌握充分材料舉行公開的彈劾聽證會。路透社形容，此舉或可排擠經濟、移民等其他議題，成為選民決定明年投票取向的最大關注。泰勒下周三將跟國務院主管烏克蘭事務的副助理國務卿肯特出席公開聽證，前駐烏大使約萬諾維奇則要等到下周五。3人均曾閉門作供。

泰勒上月22日向眾院委員會閉門作供，曾作出被指是迄今「說明特朗普有罪的最有力證辭」。據最新公開的筆錄證辭，他表示獲悉美國駐歐盟大使桑德蘭曾告訴烏方官員「除非澤連斯基承諾追查（烏國能源公司）Burisma，否則援助金不會下達」。而他個人「了解調查Burisma的理由，是污損（前）副總統拜登」。拜登是民主黨總統提名戰的其一領先參選人，其子亨特曾任Burisma董事。

眾院情報委員會主席希夫昨稱，已愈來愈了解總統為求有助連任，迫使烏克蘭挖掘政治對手黑材料等不法目的，徵用政府部門到什麼程度。隨着彈劾案勢提上參議院，兩名華府高官消息人士對彭博社說，預料特朗普將延聘佛州前檢察總長邦迪與財政部前發言人薩伊格，以加強團隊應對彈劾調查。

（路透社/彭博社）