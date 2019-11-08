專家：4原則利警和平執法

疏導為上 鎮壓招反彈

巴黎索邦大學社會運動研究專家莊雅涵博士今年2月撰文分析法國「黃背心」示威趨暴力時亦指出，示威激化往往與警方執法方式加劇警民對立有關。文章指歐盟各國1990年代末以來，均在警務單位培養專門在示威抗爭現場與示威者溝通的專家，期望警察在抗爭現場並非擔任象徵國家暴力的「鎮壓者」，而是負責疏導情緒與陪伴示威行列，確保遊行和平結束。此方針背後基於四大原則，包括﹕1）充分掌握群眾心理，避免可能激化群眾的情况，例如警力突然介入、讓不同政見的群體相遇等；2）隨同協助群眾遊行，減少障礙；3）以充分溝通作為維持示威秩序的優先策略；4）藉由分散群眾及鎖定較激進的抗爭者避免破壞秩序。

莊雅涵認為，警察等國家機器如打壓群眾集會權，只會形成暴力加劇的惡性循環，例如黃背心示威中出現主張在抗爭現場與警察對峙、趁機進攻，而在警察因執法暴力令正當性逐漸減弱後，示威者更積極挑戰警察規範，包括以遍地開花的示威形式挑戰警力部署，儼如以往警察執法暴力日增的反作用力。

巴黎第八大學教授科達喬尼（Vanessa Codaccioni）亦在《世界報》撰文，指警暴可能源於統治者以警察作為消滅對政治、經濟及社會秩序等任何挑戰的工具，令警方武力不斷升級，甚至走向軍事化，惟強硬打壓難以令社會長治久安，警察亦成磨心，社會出路難尋。

（聯合新聞網/世界報/國際特赦）