智利總統：查暴徒力度同查警暴 檢察官申請查14警 人權組織提181訴訟

稱傷亡數字透明 否認只慰問警員

皮湼拉（Sebastian Pinera）周三演說稱，「本總統在任何時候，任何情况下，都尊重人權」。他說：「我們將調查（警員）涉及在使用武力時超出或未能達至規定，又或使用過分武力的所有情况。」他表示一旦發現警察或士兵觸犯違反人權的罪行，犯事者皆會受到參與破壞和暴力的示威者同樣嚴重的懲罰。他又聲稱傷亡數字完全透明，「因我們沒什麼好隱瞞」。他否認官員只慰問受傷警員，自言稍後會探訪示威者。

智利地鐵加價觸發全國反政府示威，自上月18日至今未平息，安全部隊濫權濫暴的指控接連冒現。其中一名懷疑受害者，是被指「從不過問政治或示威」的男子馬列亞（Cesar Mallea），他在政府宣布首都緊急狀態令後駕車外出，翌日凌晨家屬得悉他在警方羈留所「自殺」。另一人是15歲少年貝拉（Matias Vera），他途經和平遊行示威活動而被6發橡膠子彈擊中，一隻眼睛中彈。

23人亡7000被捕 逾160傷眼個案

據智利醫生稱，3星期的示威以來已有逾160宗同類眼部受傷個案，數字比以巴衝突過去6年的154宗還多。智利醫學院人權部門主任莫拉萊斯形容，鎮壓示威導致的失明問題即使放到國外也是有紀錄以來前所未見。該國女權律師協會（ABOFEM）則指性暴力嚴重，其成員走訪各警署的拘留者，發現不少女羈押者聲稱被剝衫或強姦。

路透社援引人權組織等報道，這輪自獨裁者皮諾切特1990年倒台以來最大型示威，已導致最少23人死亡，逾7000人被捕。檢察人員稱，紀錄上的20名示威死者中，有5人懷疑是死於安全部隊之手，另外還在調查逾800宗安全部隊涉嫌濫用暴力的指控，包括施行酷刑、強姦和毆打等。國家人權研究所則稱已就憲兵涉嫌殺害、性暴力和酷刑等提出181宗法律訴訟。曾任智利總統的聯合國人權事務高級專員巴切萊特與國際特赦組織，已分別派團到智利調查警民衝突的濫用暴力個案。

首都聖地亞哥的檢察官格拉（Manuel Guerra）周三稱，正在調查當地處於緊急狀態期間的兩宗警員濫用暴力事故。其中一宗涉及12名警員10月21日在努諾亞區的行徑，該區雖有多晚反宵禁示威，大多屬和平舉行，但格拉指從電視看到警察在廣場上毆打示威者至重傷；另一宗的受害人是一名16歲少年被鎖上手銬後遭兩名警員毆打。格拉稱檢方認為這些事實構成酷刑罪，罪成可判監10年。

（路透社/法新社/BBC/CNN）