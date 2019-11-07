高壓下反抗 韓婦權覺醒

書中女主角的母親曾因重男輕女風氣，打掉腹中女胎。在家庭裏，父親、兒子的角色就是飯來張口，毋須分擔家務；照顧翁姑和子女彷彿只是妻子的事。小學總是先給男生派午飯。中學教師對女生服裝打扮的要求，比男生嚴格。公司招聘會先選拔男求職者；社會存在偷拍、調戲、非禮女性的問題，並要求女人結婚生子後最好留在家裏。而的士司機把一開工便要接載女人視作「霉運」。

韓國中央大學社會學系教授李奈映說：「故事人物既不是特殊的人，亦非不幸的人。平凡婦女的人生經歷，一般人正能感同身受，所以感覺淒涼」。

另外，她認為小說甫出版即受關注，跟它出版前幾個月發生的「江南站殺人事件」有關。該案中，34歲男兇徒潛伏在江南地鐵站附近一間男女共用的廁所，等到有年輕女子進入，便用刀刺殺她。儘管兇手並不認識受害者，也無過節，但顯然針對女人，因為命案前曾有6個男人入過廁所，兇手卻無加害他們。

江南站殺人事件成觸發點

李奈映對英國廣播公司說：「2016年發生江南站殺人事件，婦女第一次悼念受害者，繼而引起共鳴。結果，自身感受到的不安、恐怖，以及察覺到的韓國社會裏仇女、厭女、歧視文化的關係，萌生出『不能再忍了』的決心。」她指出，跟小說主角的平凡生活故事一樣，當時韓國社會開始爭取保障婦女安全，提倡關注偷拍等女性運動，也是由平凡婦女所主導。故事為婦女發聲，被譽為有助提升婦女權益的推手。