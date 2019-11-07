環球熱話：平凡女子「金智英」 演活韓日女性悲歌

此書自2016年10月在韓國出版，賣出超過100萬冊。2018年12月翻譯成日文出版，僅兩個月銷量便突破8萬冊，高踞日本翻譯書籍榜首，如今仍為最暢銷亞洲書（不計日本和中國）。同名電影上月23日在韓國上畫，迄11月5日仍高踞觀看人次榜首，累計逾267萬人次。

從「金智英」找到自己

1982年出生的「金智英」出生於重男輕女的平凡韓國家庭，由求學到工作以至成為人妻，她都遇到大大小小的兩性不平等對待，甚至是性騷擾。韓、日不同年齡層的女讀者均從書中或電影中找到自己的影子。例如，30來歲女性會跟女主角一樣感喟，雖然努力讀書入到公司工作，但一旦結了婚，生了孩子，就要辭職放棄個人資歷。有讀者又抱怨男人不肯做家務，認為隨着時代轉變，女性逐漸涉足男性職務，幫忙維持家計，惟家務或教養子女，還是女人擔當。

雖然理論上當今婦女努力後能像男性一樣受到肯定，可是現實並不一定。韓日婦女在就業上所受挑戰不相伯仲。例如《經濟學人》今年5月發表的「玻璃天花板指數 」，韓、日在29個OECD成員國中敬陪末座，分別排第29、28。《經濟學人》指出，韓國男女薪酬差距是35％，日本是25％。韓國國內數據顯示，2018年女性人均收入僅及男性的67%。世界經濟論壇全球性別差距報告所述，韓、日在149個國家中各排第115及第110，也是偏低。

父權社會壓迫女性

兩國又均曾發生選拔以男性為先個案。像韓國審計監查院9月30日披露，營運首都地鐵的首爾交通公社2016年蓄意下調申請擔任列車檢查員、操作員的女性面試成績。6名原本通過面試的女求職者，均被改至50分以下，結果獲錄取的都是男性。首爾交通公社還坦然對審計監查院說：「女性無法承擔這些工作。」

去年，日本私立東京醫科大學也被揭自2011年起，為使女生錄取比率壓於三成內，刻意扣減女考生分數而給男生加分。校方辯說是因為女醫生常因結婚生子離職，此舉可避免鬧醫生荒。

有日本讀者在網上評論《82年生的金智英》說：「這是在父權制下生而為女的故事。不可能有女性讀此書而無共鳴。」另有讀者說：「很羨慕韓國熱賣此書。這本書道盡了許多婦女由於日常生活易受歧視而感到麻木，對差別待遇普遍而絕望。我但願日本也有很多人讀此書。」

明報記者 何麗玲