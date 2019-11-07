地球瀕「氣候緊急狀態」 逾萬科學家倡6方面救亡

報告題為《全球科學家就氣候緊急狀態的警告》，刊於權威科學期刊《生物科學》（BioScience）。專家在報告稱，自1979年首屆世界氣候大會以來，全球一直商議氣候問題對策，包括2015年簽訂《巴黎協定》，但迄今各國回應不足，身為科學家有道德責任就災難性威脅發聲，「我們明確清晰地宣布，地球正面臨氣候緊急狀態」。

促勿盲追GDP 生活須迫切改變

專家警告氣候危機正以超出大部分科學家預期的速度與嚴重程度迅速惡化，目前簡單探討地球表面溫度變化，不足以準備捕捉氣候變化的真正風險，故提出採納較簡明寫實的重大指標，分析過去40年涉及氣候變化的數據，包括人口及動物數量增長、人均肉類生產量和化石燃料消耗量等。

人口日增20萬 指地球難負荷

研究指氣候危機跟富裕階層過度消耗資源的生活方式有關，即使部分範疇見改善，整體仍處惡化，導致土地及海洋溫度增加、海平面上升及極端天氣增加等趨勢，尤其是部分或觸發不可逆氣候連鎖變化的事件值得憂慮，或令地球大部分地方不宜居住。專家敦促人類須迫切改變生活方式，包括改變視GDP增長為經濟目標等，否則全球人類勢因氣候危機面臨「難以估量的苦難」。其建議以停止人口增長最惹爭議，但專家認為全球人口仍以每年8000萬人的數字增加，地球難以負荷，必須令人口增長穩定下來，甚至逐漸減少，「已無其他選項」。

報告獲11,258名科學家及科研人員聯署支持，包括香港及中國內地的專家。報告作者之一的澳洲悉尼大學環境專家紐瑟姆（Thomas Newsome）認為，過去40年人類無所作為，令碳排放與氣溫上升，「毋須身為專家也知問題嚴重」，但指近年全球對氣候變化關注增加，例如「氣候罷課」席捲全球令人鼓舞。他促請各國以較廣泛的指標來監察氣候變化，助立法者及公眾了解氣候危機的程度、需要優先處理的問題，以及追蹤改變成效。

中法北京倡議：《巴黎協定》不可逆

法國總統馬克龍及中國國家主席習近平昨在北京出席中法經濟峰會閉幕儀式時發表《中法生物多樣性保護和氣候變化北京倡議》，重申對《巴黎協定》的強力支持，又稱該協定在回應氣候變化的過程中「不會逆轉」，亦是落實有力措施對抗氣候變化的方針。兩國今年6月G20峰會曾承諾更新其應對氣候變化措施。聲明被視為是回應美國周一正式啟動退出《巴黎協定》。

（BBC/衛報/路透社）