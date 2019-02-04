波音前工程師：四分之一787供氧有缺陷

公開指控的是波音前質量控制經理巴奈特（John Barnett）。他在波音工作了32年，直到2017年3月「因健康理由」退休。從2010年開始，他在波音公司位於南卡羅萊納州北查爾斯頓的工廠擔任質控經理。該工廠是生產787的兩家工廠之一。

巴奈特指出，測試顯示787的氧氣系統中，多達四分之一可能存在故障，在需要時無法運行。他2016年得知問題後安排了波音自己的研發部門做模擬測試，結果在300個系統中，有75個失靈，失敗率達25%。巴奈特表示，當他準備進一步調查時，遭管理層阻撓。他於2017年向聯邦航空管理局（FAA）投訴，對方指因為波音已在處理，因此不受理。

如果機艙在高空因任何原因增壓失敗或突然失壓，呼吸面具會從飛機天花板上掉下來，然後供氧，否則機內的人有可能休克甚至死亡。

波音認部分沒運作 發現即移除

波音承認，在2017年發現從供應商收到的氧氣瓶中有部分沒有正常運作，並隨即移除這些氧氣瓶，因此沒有任何有缺陷的氧氣瓶被安裝在飛機上。波音同時指出，機上的每個乘客氧氣系統在交付前都經過多次測試，以確保運作正常，之後亦會定期測試。波音強調，所有飛機的製造均具有最高水平的安全性和質量。波音在旗下737 Max過去1年多接連發生兩宗致命空難後，該公司的企業文化受到了密切關注。

巴奈特還表示，公司急於生產以應付需求，有工人至少一次在一名高級經理知情下，把質量不合格的部件安裝到飛機上。FAA在2017年初的一次審查支持了巴奈特的說法，指有53件有問題組件「失蹤」，要求波音採取補救行動。波音表示，自那以後已「採取了糾正措施，防止此類事件再次發生」。

57歲的巴奈特正對波音採取法律行動，指控波音因為他指出的問題而詆譭他的人格，導致他要提早退休。該公司回應稱，他是「自願」退休的。

（BBC）