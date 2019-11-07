美駐歐盟大使改口 認知悉扣軍援對烏克蘭施壓

桑德蘭稱原不覺針對拜登父子

桑德蘭上月17日出席眾議院閉門聽證會時，最初表示不知悉扣起軍援一事，與特朗普要求基輔調查他的總統大選對手拜登及其兒子有關。惟他周一向委員會提交補充證辭，表示較早前駐烏署理大使泰勒（Bill Taylor）等其他證人的作供，令他憶起曾於9月初向烏克蘭總統澤連斯基的高級顧問葉爾馬克表示：「除非烏克蘭公開我們已討論多周的反貪聲明，否則美國很可能不會恢復援助。」他又稱扣起軍援的決定缺乏合理解釋，因此在9月初已推斷此舉與特朗普所要求的調查有關，但自己未有及早意識到調查是針對拜登父子，坦言明白兩件事之間存在關聯「並不恰當」。

特普朗政府有否以軍援作為交換條件一直被視為今次彈劾調查的核心，桑德蘭的新證辭令最初「烏克蘭門」揭密者的指控更有力，白宮發言人則回應指桑德蘭未能指出誰人下令扣起軍援，而且他自己亦承認只是「估計」發放軍援與要求烏克蘭發表反貪聲明一事有關。即使民主黨控制的眾議院通過彈劾特普朗的條款，這仍需交由共和黨控制的參議院表決，但參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二表明，至今的調查仍未足以導致廢黜總統。

（路透社/法新社）