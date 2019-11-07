大選前哨戰 民主黨兩州挫特朗普

共和黨票倉 肯塔基州長連任失敗

肯塔基州是傳統支持共和黨的州份，2016年大選時，特朗普在該州以30個百分點大勝民主黨的希拉里。惟隨着特朗普的全國支持度下降，他周一特意到肯塔基州為競逐連任州長的貝文（Matt Bevin）拉票，後者亦將今次選舉塑造成對特朗普的公投，惟最終仍僅以0.4%票數的差距敗給民主黨的貝希爾（Andy Beshear）。52歲的貝文事後稱選舉出現「違規行為」，故此拒絕承認落敗。

今次結果固然對特朗普造成打擊，但未必完全反映他在該州人氣下滑。貝文曾與工會發生衝突，又不時發表出位言論，例如稱教師示威引致殺校，令學童受性侵及濫藥等問題影響，過往有民調指他或是全國民望最低的州長。

搖擺州份變色 特朗普鄉郊失優勢

民主黨在弗州州議會選舉亦大獲全勝，重奪該州參眾兩院的控制權，被視為該黨的重要勝利。作為搖擺州份之一的弗州過往曾支持共和黨，但在過去10年開始逐漸傾向民主黨，今次結果或進一步顯示特朗普在鄉郊的優勢減弱。州長諾瑟姆（Ralph Northam）周二表示，今次結果顯示該州已正式成為民主黨陣地。在全面控制州議會之下，民主黨人有望在該州推動收緊槍管、醫保改革等受共和黨反對的政策。

（衛報/BBC）