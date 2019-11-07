專家：強迫亞洲國歸邊 反令美國邊緣化

美國副總統彭斯去年10月發表的對華政策定調演說，指摘北京選擇「經濟侵略」而非「加強合作伙伴關係」，反映美中的權力鬥爭日趨明顯。隨着華府提出印太戰略，其一焦點戰場落在東南亞地區，這次美國選擇趁東盟峰會同時主辦印太商業論壇，並趁機公布「藍點網絡」大計，亦體現到這一點。

不過，華府嘗試施壓東南亞各國加入抵制中國或有反效果。美國智庫布魯金斯學會高級研究員斯特羅索斯（Jonathan Stromseth）稱，美國推動印太戰略，並指摘中國擬在亞太稱霸等舉動，變相令區內國家面對「自由」與「壓迫」之間的選擇題。

各國傾向與中美各建關係

儘管許多東南亞國家認同需小心處理中國經濟與軍事冒起的趨勢，但正如新加坡總理李顯龍多次高呼亞洲國家很難在中美之間選邊站，斯特羅索斯認為亞洲各國不願「被歸邊」，傾向與兩國各自建立建設性關係，美國若延續對立策略，將令自身漸趨邊緣化。

韓禮士基金會研究員奧爾森（Stephen Olson）則稱，中美未來或在某些領域建立「完全合作、繁榮、互利的關係」，但在其他領域「選擇性脫鈎」，料愈來愈多領域面臨美國設置障礙。

（BBC/布魯金斯研究所）